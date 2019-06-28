川普、安倍、習近平共用1桌「並肩坐」！　網驚訝：這也太擠

▲G20峰會特別活動，川普、安倍晉三、習近平並肩坐。（圖／翻攝自Twitter／@g20org）



國際中心／綜合報導

二十國集團（G20）大阪峰會28日開幕，其中一場活動卻辦在一間「普通」的會議室，結果美國總統川普、日本首相安倍晉三和中國國家主席習近平只能共用一張長桌，畫面顯得十分擁擠侷促。網友紛紛回應「位子太擠了」，不過日本外務省並沒有說明場地的選擇原因。

G20峰會28日在大阪市住之江區「INTEX大阪」展場開幕，在正式會議開始前，一場「關於數位經濟的領袖特別活動」，因為選在一間「普通」會議室舉行，因而在網路上掀起熱議。

日本《產經新聞》報導，這場活動透過電視實況轉播，網友看見會議室內各國領袖分為兩排、並肩而坐的畫面後，紛紛上網發文說「太擠了吧」、「好窄」、「想知道為什麼要安排得那麼擠」。

《產經新聞》特別在報導中的圖片說明中提到，川普的身高為190公分，安倍晉三身高175公分，習近平身高則為180公分。被問到場地選址的考量原因時，日本外務省僅說「無可奉告」。

不過，報導也提到，事實上在這場特別活動結束後，各國領袖馬上就移動到正式會議會場，使用空間充裕的大圓桌一邊享用午餐，一邊進行正式討論。