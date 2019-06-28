周予天最會撩妹！與ØZI、周興哲組新團「二周一陳」　在PRADA高雄店出道

▲ØZI、周興哲、周予天開玩笑稱組成新團「二周一陳」。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 高雄報導

PRADA在高雄漢神百貨的全新專門店開幕，入圍6項金曲獎的ØZI與周興哲、周予天兄弟一起出席，3人是好友，第一次公開合體，大笑說：「大家好，我們是『二周一陳』！」最新男孩團體瞬間出道。

▲周予天（左起）、ØZI、周興哲一起為PRADA高雄漢神店站台。（圖／品牌提供，以下同）

3人對於PRADA的新品都相當有興趣，周興哲被公認最會買，尤其逃不過「限量」兩字，店內有全球僅7只、全台唯一的鴕鳥皮Brique包，ØZI與周予天立刻拱他：「快點掏卡出來！」ØZI看上新底很厚的新款運動鞋，原因很簡單：「讓我看起來很高，尤其要跟他們倆一起拍照。」

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▲Thunder運動鞋藍色款是高雄漢神店限定，37,000元。

玩起快問快答，大部分的答案都一致，被問到「3人中誰最會撩妹？」箭頭指向周予天，讓他無從辯解，ØZI說：「絕對是他，他認識的最多。」周予天解釋：「都是好朋友的話都會認識啊！」他大呼：「我腋下都濕了。」

▲ØZI（上起）、周予天、周興哲原本就是好友，難得一起出席活動。

ØZI是第30屆金曲獎的大熱門，入圍包括最佳男歌手、最佳新人等一共6個獎項，但相當緊張的他，很怕提到或聽到金曲獎相關話題，當被問到3個人當中唱歌誰最好聽？周予天和周興哲同時指向ØZI，讓ØZI神經緊繃直求饒：「拜託不要再讓我聽到這件事了。」

▲鴕鳥皮Brique包全台各限量1只，167,500元，鉚釘尼龍肩背包限量6只38,500元、後背包限量2只50,500元、腰包限量4只34,500元。

PRADA在高雄漢神百貨的新店，男女裝各在三樓及二樓，以標誌性的黑白色大理石地板、粉綠色牆面裝潢，男士限量商品包括鴕鳥皮Brique包，兩種顏色全球各7只，台灣爭取到各一枚，另有鉚釘裝飾尼龍包更是實用且好入手，包括肩背包、後背包及腰包，總共僅12枚。

▲PRADA在高雄漢神百貨的全新男裝店開幕。

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