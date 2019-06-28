G20川普見普丁「我們關係很好」　一開口就喊「別干預美選舉」官員尬笑

▲G20川普與普丁的「普普會」同樣受到關注。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

G20高峰會6月28、29日在日本大阪展開，光是美國總統川普短短兩天內就安排9個元首會面，28日下午川普更與俄羅斯總統普丁舉行雙邊會，川普在一開始就表示，「我和普丁之間的關係非常要好」。

在川普與普丁雙邊會面一開始，就逗趣的提到兩人除了關係非常要好之外，川普還特別提到「俄羅斯千萬不要在干涉美國總統大選」，而早在會面前，川普就曾提到和俄羅斯可能會提到烏克蘭問題、伊朗問題已經美俄關係，但面對記者在G20行前的提問，他當時回應「詳細要說什麼不關你們的事。」

在雙邊會談之際，記者問到川普是否會要求俄羅斯停止干涉美國大選，川普馬上指著旁邊的俄國官員說「不要干涉啊！」現場爆出笑聲。雖然看似輕鬆，但川普的確背負者民主黨和共和黨的炮轟，因為俄羅斯確實干預了美國總統大選，但川普卻遲遲不肯批評普丁。

此番普丁與川普會面，雖是透過G20而見面，但也是自通俄門調查結束後，兩人首度見面，當時在報告中提到俄羅斯確實在2016年美國總統大選時和川普陣營有往來，因此兩人此番「邊開玩笑邊認真的警告」也讓一旁的官員捏了一把冷汗。

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