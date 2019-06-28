黑熊亂入馬拉松一起跑　跑者嚇到不敢動：最慢的人小心被吃

▲一隻黑熊竟然亂入馬拉松賽道。（圖／翻攝自Facebook／Quentin Genke）

國際中心／綜合報導

美國科羅拉多州日前一場馬拉松大賽竟然出現黑熊亂入，從照片中可看到，一隻黑熊竟然出現在賽道上和他們一起跑，後來還大搖大擺過馬路，許多跑者只好無奈停下腳步，等待黑熊經過了才能繼續比賽。

跑者亨克(Quentin Genke)和彼得森(Pete Peterson)，16日參加在科羅拉多州舉辦的萊德維爾古道馬拉松大賽(Leadville Trail Marathon)時，跑到約12、13英里（約19至20公里）處時，突然發現有一隻黑熊也沿著賽道奔跑。亨克表示，「我不認為黑熊也是來參加比賽的，所以我立即從口袋中掏出相機，並大聲喊道『有熊』。」

彼得森表示，當下許多跑者注意到有熊都嚇了一跳，「我們試著讓熊去做牠想做的事，並且保持一定距離，許多人都忍不住互看想著，『這真的發生了嗎』，以往參加類似比賽時雖然常可看到野生動物，但從沒想過黑熊會直接出現在你面前。」

亨克則想到曾有跑者勸告他，當遇到熊或其他野生動物時，千萬不要跑到動物的前面，所以他與彼特森只能停下腳步，等待黑熊自己離開，雖然只花了15至20秒的時間，黑熊便跨過馬路並消失在樹林中，但這對於他們來說可能是生命中最難熬的秒數。

亨克與彼得森最後都順利完成比賽，彼得森笑稱，「老實說，黑熊感覺對我們完全沒有興趣，比起我們牠更關心找吃的」。亨克也表示，自己當下其實沒有很害怕，「因為黑熊只會吃跑最慢的人，那個人不會是我。」