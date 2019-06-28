南韓在野黨女成員跳舞到一半…當場脫褲　執政黨狠批：請就地解散

▲自由韓國黨（LKP）脫褲表演引發爭議。（圖／翻攝自YouTube／VIDEOMUG비디오머그）



國際中心／綜合報導

南韓最大在野黨「自由韓國黨」（LKP）的女性成員，在26日的黨內活動中進行舞蹈表演，沒想到卻引發爭議。原來是當時幾位女性黨員在表演尾聲，突然把臀部轉向觀眾席，接著竟脫下褲子，露出貼在內褲上的大字「LKP勝利」，該黨黨魁還大聲鼓勵這些舞者，要替自由韓國黨打造出更出色的表演團隊。批評人士則認為，該黨缺乏性別敏感度，黨魁應該為此下台負責。

「自由韓國黨」26日晚間在首爾一間飯店舉行「女性盛宴」（Woman Festa）活動，意在討論女性在政治中的角色，黨魁黄教安(Hwang Kyo-ahn)、院內代表羅卿瑗（Na Kyung-won）也都出席，估計有1600名成員到場。其中慶尚南道分部女性成員上台進行舞蹈表演，就在表演接近尾聲時，其中5名成員突然將臀部轉向觀眾，並直接拉下褲子露出內褲上的大字「LKP勝利」。接著黄教安也上台致詞鼓勵成員，「不要忘記今天的表演，多練習，替LKP打造一支出色的表演團隊！」

表演畫面曝光後，引發南韓各政黨批評，他們認為自由韓國黨缺乏性別敏感度，要求黃教安下台為此負責。南韓民主黨發言人李在正（ Lee Jae-jung）批評，「該黨不是要透過以女性為中心的政治理念來獲得人民支持，而是要把女性當作勝選的工具，而且他們很明顯地不知道這個做法哪裡出問題，真的是無藥可救，應該就地解散。」