影／迫降西伯利亞失敗　整架飛機「卡進房屋內」乘客全活2機師亡

▲俄羅斯安加拉航空發生降落意外。（圖／翻攝自NEWS.RU）

記者陳亭伃／綜合外電報導

俄羅斯西伯利亞27日傳出一起飛機降落失敗的災難，一架安加拉航空公司的航班，在降落於西伯利亞機場時，因為左側發動機出現故障，在跑道上滑行100公尺左右後，直接撞進跑道旁的建築物，機上43名乘客都無大礙，唯獨2名機師身亡。

根據《РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА》報導，這架安加拉航空公司的航班，飛機採用蘇聯時期「AN-24」噴氣式飛機，當時在起飛之後發現引擎有問題，決定返回迫降在西伯利亞機場，但緊急迫降後滑行了100多公尺，接著直接整架飛機撞進跑道附近的汙水處理工廠。

在降落時有乘客就已經感到不對勁，於是拿起手機紀錄，沒想到卻意外全程錄下降落後飛機從跑道打滑到草皮，接著撞進建築物的過程。整架飛機立刻起火燃燒，一旁的機場人員立刻上前救援。這起降落意外，飛機上共43名乘客皆無大礙，一名副機師、一名機組人員也僅受到驚嚇，但兩名機師卻不幸罹難。

飛機在撞進建築物後，機上的空服人員立刻將緊急出口打開，乘客眼見機翼部分冒出濃濃黑煙，嚇得在機艙門打開瞬間衝出飛機。據悉機上還有一名一歲大的嬰孩，立刻送往醫院檢驗，所以也沒有受到傷害。