蔡英文7月訪美可能性大增！懷俄明州長：台灣總統很「渴望」能來

▲蔡英文7月將出訪中南美友邦。（圖／記者陶本和攝）



國際中心／綜合報導

美國懷俄明州（Wyoming）州長高頓（Mark Gordon）28日在記者會上表示，總統蔡英文在7月訪問該州的可能性非常大，他的團隊也持續與蔡英文的辦公室保持聯繫，「台灣總統非常渴望（anxious）能來到懷俄明州。」

高頓指出，蔡英文的團隊將會在7月下旬拓荒節（Frontier Days）期間，借道科羅拉多州訪問懷俄明，目前正在與國務院和科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）商討後勤問題。高頓愛記者會上表示，拓荒節是美國西部文化的重要節日，且「台灣總統非常渴望能夠拜訪懷俄明。」

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▲美國懷俄明州長高頓。（圖／達志影像／美聯社）



一直以來，懷俄明州都希望能夠向台灣出口更多牛肉與煤炭，去年10月，前州長米德（Matt Mead）更在訪問台灣期間，在台北設立了貿易辦事處。不過，高頓本月初才爆出在討論台灣訪問團問題時，與該州夏陽市（Cheyenne）市長歐爾（Marian Orr）發生衝突。歐爾指控高頓在會議上對他拍桌辱罵，高頓隨後也對此致歉。

蔡英文敲定7月11日出訪中南美洲友邦「三聖」聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯。至於過境地點，確定不會過境先前外傳的華府，其實早在四月，涉外人士表示，美國國安會資深官員已表達「不可能」；而我國安人士也指出，過境必須考量區域的穩定因素。