牛津大學生不care校規辦「縱慾趴」　嗑藥雜交通通來...還有窮生優惠價

▲ 英國牛津大學有社團長年舉辦淫亂趴。（圖／翻攝自Facebook／the.university.of.oxford）

國際中心／綜合報導

英國名校牛津大學（University of Oxford）去年因為舉辦「淫亂雜交趴」而躍上新聞版面，引起爭議的社團「皮爾斯格威斯頓社」（Piers Gaveston Society）並沒有受到輿論壓力及校方的警告所影響，今年依舊照常舉行派對，甚至還祭出專屬「貧困學生」的入場費優惠。

根據《太陽報》報導，「皮爾斯格威斯頓社」是牛津大學裡面的一個秘密社團，他們每年都會選定一處隱密的地點，舉辦一場縱慾派對，讓這些參加的學生們有個地方能夠盡情飲酒、嗑藥、脫光衣服展現自己，甚至發生性行為、直接在人群中雜交、SM。

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▲ 參與派對的學生穿著暴露，排隊等待進場。（圖／翻攝自NikClarke推特）

儘管這樣的神祕派對去年意外被附近民眾發現、投訴，在媒體揭露後，校方也隨即介入處理，並發布聲明稱，「這樣的活動沒有獲得校方的批准，更何況藥物販售及濫用都是嚴重違反校規的，我們也不允許任何類似性騷擾的情況產生，希望主辦的社團停止這項活動，不要再影響其他認真、正常學生的生活以及名譽。」

「皮爾斯格威斯頓社」並沒有因此讓步，26日晚間依舊照常舉行了今年度的淫亂派對。根據一名參加者透露，這次的活動是在一處隱密的大草原進行，草原上有許多個「大帳篷」，提供人們喝不完的酒、毒品，還有發生性行為的空間，「雖然收費方式則從過去每人110英鎊（約新台幣4330元）漲價到120英鎊（約新台幣4730元），不過今年社團首度針對貧困學生，推出了入場費用的優惠方案，讓更多人能夠一起加入這個活動。」