「雙宋CP」走入回憶！細數宋仲基對宋慧喬的8個暖心舉動

宋仲基、宋慧喬曾在2019年2月傳出婚變消息，沒想到時隔4個月於（27日）爆出「雙宋CP」正式進入離婚程序，對此宋慧喬、宋仲基亦透過經紀公司發布離婚宣言，證實這段1年8個月的婚姻劃下句點，讓不少網友表達：「再也不相信愛情了！」

宋仲基、宋慧喬曾因2016年韓劇《太陽的後裔》牽線相戀，劇中《太陽的後裔》歌曲似乎說著宋仲基與宋慧喬之間那份濃郁的情宜，2017年底結婚後，新婚的「雙宋CP」宋仲基、宋慧喬，更常被南韓網友捕捉兩人的「甜蜜時刻」，不僅撞見在婚後踏遍世界遊山玩水，甚至對宋仲基的「最強老公力」讚譽有加，巧遇野生的雙宋CP變成了網友們的日常，看到他們相處的畫面，無不洩露出宋仲基對宋慧喬的百般寵愛，回顧當時宋仲基被讚翻「嫁對好老公」的貼心舉動，再對比現在因為個性不合而決定離婚的兩人，只有無限唏噓啊．．．

1. 老婆想去的地方，我都帶她去



兩人完婚後，愛的足跡遍佈世界各地，2018六月才有網友PO出兩人在東京出遊的照片，圖中的宋仲基對於粉絲的簽名要求來者不拒，超級親民！而宋慧喬就是靜靜的站在旁邊看著老公，網友還捕捉兩人在餐廳吃飯的畫面，就像一般人一樣，面對面的兩人看起來有聊不完的話題，這才是最真摯平淡的婚姻生活啊！

粉絲也PO出宋仲基的親筆簽名，簽得太有誠意啊～❤️還記得宋慧喬先前在媒體受訪時，曾坦露婚後最大希望是「好好生活」，從他們的相處模式不難發現，真的很享受婚後的兩人世界呢～不論宋慧喬想去哪裡，宋仲基一定立刻帶他去！

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2. 用花對妳說，我愛妳



在2018的520（我愛你）隔天，宋慧喬在IG限時動態分享了自己拿著一束粉紅色牡丹花的照片。粉色牡丹花花語有著圓滿、濃情的寓意，在南韓更是幸福婚姻的象徵，而5月21日正是南韓的夫妻節，也是他們婚後第一次度過。雖然喬妹沒有對照片多做解釋，但不用想也知道一定是老公宋仲基送給老婆的浪漫驚喜！

3. 老婆喝醉酒，放心有我在



有網友在紐約韓國城街頭巧遇宋仲基在他面前招計程車，當時他的身邊正是喝的有點微醺宋慧喬，網友還特別提到，宋仲基先扶有些喝茫的宋慧喬安全上車之後，自己隨後才入座，而且整個過程他都緊盯著老婆，照顧的相當周到，因為知道老公會把自己照顧好，所以可以放心喝醉的女人，真的很幸福啊！

4. 等老婆上廁所，我有的是耐心



曾有網友偶遇雙宋夫婦，是在首爾某處的洗手間外面，宋仲基一個人默默站著等老婆上廁所，看到這個畫面是不是讓大家很熟悉？畢竟有另一半的人都知道，有時候女生上廁所真的要排隊等很久！對男生來說可是耐性大考驗！這種等待對宋仲基來說一點都不是問題，他甚至心情不錯的大方答應了路人的要求，熱情拿著相機一起合照自拍，真的暖進心坎裡了！

5. 等老婆下班，一起牽手吃飯



宋慧喬成為保養品牌「雪花秀」代言人並出席了記者會，當天活動結束後，網友在梨泰院的烤肉店拍到宋仲基帶著老婆吃飯的畫面，宋慧喬依偎在老公身邊一起用餐，兩個人看起來非常享受這樣獨自相處的時刻。

事後才知道，原來癡癡等著愛妻下班的「老婆傻瓜」宋仲基，在宋慧喬工作結束後就立刻帶著她到餐廳用餐，好像怕宋慧喬工作太累急著要幫她填飽肚子，就是從這一些小事妳可以感受的到他們之間越來越濃烈的愛意。

6. 把老婆拍得美美的，是最幸福的事



宋仲基時常以老公視角幫老婆宋慧喬拍照，之前蜜月旅行時喬妹PO出自己在餐廳嘴巴微嘟的可愛照片，看起來就像是在和掌鏡的老公撒嬌。

宋慧喬還分享了自己在梨泰院新居的生活照，簡單的畫面卻看著就能感染到幸福的氣息，這都是因為鏡頭後的男人喜歡為老婆記錄下這些日常的小甜蜜，喜歡拍老婆的男人，眼裡都是老婆的男人，深深被老婆迷住的男人，就是在說宋仲基啊！

7. 走在路上，保護老婆安全最重要



宋仲基的貼心事蹟可不只這幾樁，前陣子他們被網友拍到陪著愛妻上街閒逛，兩人不只穿著白色情侶鞋，宋慧喬一路上緊緊牽著老公，光是背影就看起來爆炸恩愛！而護妻有加的宋仲基更是貼心的讓老婆走在馬路內側，避開馬路上來往的車輛，保護她不受到驚嚇。

8. 老婆在的地方，我都會在



從之前曝光的許多街拍照可以發現，宋仲基總是形影不離的黏在老婆身邊，甚至還有網友笑說：「有宋慧喬的地方就有宋仲基，有宋仲基不一定有宋慧喬！」像是之前宋仲基帶著老婆一起飛巴黎時裝周，他獨自前往發表會現場展現十足高人氣，網友之後還曝光他的貼心舉動，表示「他婉拒了品牌的會後派對邀約，只為了要趕快回家陪正在等他的老婆。」原來對他來說，玩樂什麼的，只有跟老婆一起做才有趣啊！

突然想起宋仲基在婚禮上對宋慧喬說的誓詞：「我們一起邁向人生的路，也許途中颳風下雨、被石頭絆倒，但我們要緊握彼此的手，勇敢地再次站起，以調皮的微笑互道：『沒什麼。』重新學會堅強走下去的方法，致我珍貴的新娘。」

文／Harper's BAZAAR 圖／IG、微博

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