發現妻子欠鄰居3.9萬元氣炸！　狠夫活活摔死2歲兒子

▲男子因為氣老婆的行為，竟然就摔死兒子。（圖／翻攝自印尼Tribunnews.com）

國際中心／綜合報導

印尼西加里曼丹省一名男子因為得知妻子欠下1800萬盧比（約台幣3.9萬元）債務，竟然把氣出在2歲兒子身上，把對方重重摔在地上，當場陷入昏迷，送醫後證實死於嚴重腦傷，已於日前被警方逮捕。

警方表示，這起事件22日發生在西加里曼丹省Sanggau Regency區某一村莊，28歲男子阿里彬(Aripin)因為得知26歲妻子羅菲亞迪(Nofiyanti)，居然欠48歲鄰居拉馬納(Lasmanah)1800萬盧比，一時情緒失控便對兒子動手，他們接到報案抵達現場時，聽到屋裡面傳來許多尖叫聲，立即與現場民眾聯手破門闖入，救出屋內的2名小孩。

阿里彬被捕後表示，當下聽到妻子居然欠了這麼多錢，覺得思緒一片混亂，便動手打了孩子，等他意識到自己的行為時已經太遲，「在那之後，我一直希望能聽到孩子沒事的消息，但卻得知孩子死了，我非常的沮喪和後悔。」

中爪哇省Grobogan Regency縣警方表示，調查後確定阿里彬並沒有精神方面的問題，當時是在有意識的狀態下做出這些行為，將以兒童保護法進行起訴。