12星座變動宮認定你的表現！射手規劃未來、雙魚無條件給予

每個星座都會有自己談戀愛的方式。從談戀愛，到認定對方、想與另一半一直走下去，兩者之間又會有不同的表現，變動宮裡的星座：雙子在另一半面前做自己、處女對待伴侶跟工作一樣認真、射手會開始規劃與另一半的生活藍圖、雙魚則會無條件地付出。當然認定之後，想要一段感情走得長久，最重要的還是兩人如何相處。

這次可以參考自己與對方的月亮星座，代表著內在安全感如何獲得；金星星座代表情感的展現與價值觀，太陽星座也可以參考一下喔！ 想要更深入12星座的內心世界，盡在BAZAAR星座解密！

雙子座：在你面前做自己

雙子座的面向是很多的，在朋友、長輩、不熟悉的人⋯⋯都有自己慣有展現的面向，唯獨在認定一個人之後，才會在這個對象面前，表現出內在的無理、跋扈、任性、脆弱等這些不輕易展現出來的部分。有的時候，嘴上雖然不同意或是不喜歡伴侶的觀點，內心卻會默默去消化。雙子的特質代表著思考能力與學習力，他們需要保持著溝通流暢的管道，讓豐富的知識可以吸收進來。

雙子座需要留意的是，因為過於伶牙俐齒，而對伴侶的笨拙點，會容易感到厭煩；或是遇到更能言善辯的對象，而放棄了自己發言的權利。雙子要學習如何在一段關係中，可以喜歡溝通、接受彼此不同觀點、活出分享的喜悅感。另外，雙子更需要留意的是，如何讓「說」與「做」是一致的，也是親密關係裡很重要的功課。

處女座：對待你跟工作一樣認真

處女座對於細節有許多的要求，他們熱愛工作，因此花了許多時間與同事和主管相處。當處女座對你，如同工作般重要，也會與你分享現在工作的內容和狀況，代表著心裡已經把你放在很重要的位置。處女會用勤奮認真工作的方式，來經營親密關係的星座，這也與他的特質有關，實際並且有效率。

然而，處女座這麼認真經營關係是有原因的。在他心中，會有一個理想，是可以一起共同實現的，而他認為要用辛勤工作的方式，來實現這個夢想。當對方無法跟上處女的腳步，那麼處女就有可能會出現評估判斷，有時會多了一些嚴厲和控制在裡頭，而讓關係壓力日與俱增。解決方法就是處女可以放下自己過高的期待和對伴侶關係的幻想，關係才能平衡。

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射手座：與你務實的生活

射手座的特質代表著追求身心靈的智慧、與大自然共存，他們喜歡旅行、進修，與伴侶共同創造美好的生活。有時候，射手深知自己太高遠的夢想，不容易落實，需要不斷做調整，所以，當射手認定你時，最明顯的是他會開始計畫要如何讓自己可以與你共同生活，而不只是以自己的夢想感覺為主。

射手座有時需要經歷好長一段時間，才能學習到如何讓內在安穩的生活，找出一個適合自己生活的步調，而不是為了逃離家庭的束縛而不斷往外奔走。在關係中，最重要的是如何放下對理想過高的期待，一起建立共同的夢想，那麼親密關係，才能感受踏實而有趣。

雙魚座：無條件的付出給予

雙魚座認定你的方式相當直接，就是無條件的給予和付出，並一起經營往後的生活，甚至會犧牲自己，讓自己長時間在失衡的狀態，而讓對方可以過上無憂無慮的生活。雙魚座擁有重視心靈與愛的特質，而這也讓他們需要更多的精神糧食，來滋養自己的靈魂。

當雙魚座不懂得在精神層面照顧好自己時，很容易落入過度犧牲奉獻，同時又執著著要完成心中不可能實現的夢想，就算這段美夢（關係）破碎，傾向於再去執著另一個不可能的夢。雙魚總能看見事物的美好，當與伴侶可以一同在心靈層面進修時，就有機會互相啟發，才能放下幻影，放下讓伴侶扮演著「被崇拜」的角色。

文／Harper's BAZAAR 圖／GETTY IMAGES

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