才怨「日本不必出兵幫美國」！G20峰會登場　川普與安倍談這些

記者林瑩真／編譯

G20大阪峰會登場，美國總統川普（Donald John Trump）率先與日本首相安倍晉三展開會談，除了先前提到的貿易議題外，川普一度對《美日安保條約》有所不滿，是否將此事提出討論，也引起外界關注。

▲G20大阪峰會登場，川普與安倍晉三進行會談。（圖／路透）

綜合日媒報導，會談一開始，安倍就提到日美雙方在短時間內多次會談，是日美同盟的證明，如今川普再度因G20來訪，希望能解決國際社會面對的世界經濟問題，實現日美合作，追求峰會成功。

至於川普，則表示會與安倍討論許多議題，特別是貿易問題，以及日本向美國購買武器設備的問題。不過日前才曾針對《美日安保條約》表達不滿，川普26日接受採訪提到，若日本遭受攻擊，美國會犧牲性命、利益去保護日本，但美國受攻擊，日本卻出兵義務，「只要透過Sony電視機觀戰就好」，疑似對此有所不滿。

不過會談結束後，安倍則表示會談提到伊朗、北韓的緊張情勢，以及日美貿易問題，對於《美日安保條約》並未發言。接下來川普、安倍則將與印度總理納倫德拉·莫迪（Narendra Damodardas Modi）會談。