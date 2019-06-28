「承認中國地位」薩爾瓦多政府收下46億經費　新總統不恢復台灣邦交了

▲薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

薩爾瓦多新任總統布格磊（Nayib Bukele）在當選後，曾表示新政府將會考量國家的自身發展決定外交策略，「不排除與台灣恢復邦交的可能」也不會受到美國和中國的影響而改變。過了一個月後，布格磊的說法180度大逆轉，他27日表示，薩爾瓦多與中國的關係相當完整，將會持續兩國的關係，不會恢復台灣的邦交，「我們承認中國在世界上的地位。」

綜合外電報導，布格磊曾多次表示，薩爾瓦多的自身發展是決定外交策略的重要因素，由於國內議員擁有各種不同的聲音和意見，眼看美國和中國的關係日漸緊張，因此考慮恢復薩爾瓦多與台灣邦交，不會滿足美國和中國的利益而改變自身的立場。

然而，一個月後，對台灣的態度大逆轉。布格磊在薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多（San Salvador）商業會議上談及與中國的外交關係，他表示，現在與中國的外交關係已經完整確立，同時會尋求其他國家的幫助，透過各種管道找到薩爾瓦多的外援基礎，「我們承認中國在世界上的地位！」

薩爾瓦多去年8月21日宣布與台灣斷交，結束長達77年的外交關係，並與中國建交。今年2月，布格磊上任總統後，曾表示將重新審視與中國之間的外交關係，當時我外交部也展開密切的觀察；只是當薩爾瓦多政府收受中國的社會計畫1.5億美元（約新台幣46.5億元）資金、3千噸稻米食物，隨即立場又轉彎了。