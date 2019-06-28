美參院通過《國防授權法》！支持對台軍售　美軍艦應繼續通行台海

▲美國聯邦參議院27日以86票贊成、8票反對，通過《2020財政年度國防授權法》。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國聯邦參議院院會27日以86票同意、8票反對，通過《2020財政年度國防授權法》（National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020, NDAA FY2020），支持美國政府對台軍售，美國軍艦也應定期通過台灣海峽，彰顯出美國和其盟國能在國際法允許下可以在任何地方航行與飛行，並鼓勵盟友與夥伴同樣通過。

根據參議院軍事委員會通過國防授權法案第1257條內容，國會意見認為，《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）和「六項保證」（Six Assurances）是美台關係的基石，因此美國應強化台灣的國防和安全合作，支持台灣發展所需的軍力和國防力量，維持足夠的防衛能力。

該內容建議美國總統和國會，根據《台灣關係法》應確定台灣的國防項目數量與其服務性質，並能確保回應台灣的國防需求，提高美國對台軍售的可預測性。同時也對美國國防部長建議，應該加強推動台灣安全交流政策、台灣實戰訓練與軍事演習、提高自我防衛能力。

另外在《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）基礎下，美台高級國防官員應能進行交流，擴大人道主義的救援與救災的合作，支持台灣醫療船參與美國相關演習，作為年度「太平洋夥伴」任務之一，改善災害應對的規劃與準備。

據了解，《2020財政年度國防授權法》仍需要等待聯邦眾議院通過眾院版本，接著參、眾兩院協商討論共同的版本，經過兩院院會表決通過後，最後再將法案送往白宮給予總統簽署生效。

▼條文內容指，美國軍艦應定期通過台灣海峽。（圖／路透社）

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