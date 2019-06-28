首都自殺爆炸「警車旁噴屍塊」1警遭炸死！突尼西亞總統重病入院

▲突尼西亞首都突尼斯發生2起爆炸攻擊，至少1名警察死亡。（圖／東方IC）

國際中心／綜合報導

就在突尼西亞首都突尼斯（Tunis）發生連續2起自殺炸彈攻擊事件的同時，92歲的突尼西亞總統艾塞布西（Beji Caid Essebsi）卻傳出因得重病而住院，幕僚在社群媒體上表示「總統的情況相當危急」。

綜合外電報導，突尼西亞總統府臉書公告，艾塞布西因為得到重病的緣故，已經送進了突尼斯的軍醫院；總統幕僚桂佛瑞奇（Firas Guefrech）隨即在推特上表示，艾塞布西的身體情況相當危急。

突尼斯27日稍早發生連續自殺炸彈攻擊事件，第一起爆炸發生在舊城區主要街道哈比布吉巴大道（Habib Bourguiba），目標為一輛警車，造成1名警察傷重不治，另1名警察和3名平民受傷，法新社記者形容「警車四周的路面上遍布屍塊」。

接著第二起爆炸發生在警察局附近，一名自殺炸彈客在警局後門引爆炸彈，造成4名警察受傷，附近民眾驚慌失措。這兩起爆炸事件造成至少1人死亡、8人受傷，尚不清楚爆炸攻擊案的主嫌身分，不過突尼西亞數月後即將展開大選，時機非常敏感。

請繼續往下閱讀...

▲突尼西亞總統艾塞布西（Beji Caid Essebsi）。（圖／路透社）