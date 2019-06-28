習近平將提「3大條件」：要川普放過華為！加徵關稅視G20川習會結果

▲中國官員向美媒透露，習近平準備在此次「川習會」上向川普提出「3大條件」解決貿易戰。（圖／達志影像／美聯社，資料照）

國際中心／綜合報導

美國政府一名高級官員27日表示，總統川普（Donald Trump）是否針對中國貨品加徵新的關稅，就看本周末的20國集團（G20）峰會與中國國家主席習近平會談結果而定，美國不可能同意解除中國電信華為的禁令。對此，中國商務部28日指出，美國應立即撤除對華為的制裁。

根據美國《華爾街日報》引述中國官員消息指，習近平計畫向川普提出3大條件，包括撤銷華為禁令及移除所有懲罰性關稅，也別再要求中國購買更多美國的商品。

該官員表示，「儘管有先決條件，但習近平並不會向川普採取強硬對抗的態度。」他透露，習近平將會提出美中最佳的願景和展望，包括幫助美國處理伊朗和北韓問題。

然而，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）接受「福斯新聞台」（Fox News）訪問時指出，川普與習近平的貿易談判並沒有任何的條件，兩人也還沒有達成任何具體的協議；而如果「G20川習會」不順利，川普仍會對中國加徵新一波的關稅。