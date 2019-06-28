川普：我喜歡伊朗人　如果要開戰「連地面部隊都不用派」

▲川普稱若與伊朗開戰，一定會速戰速決。圖為上月通過蘇伊士運河開赴波斯灣的美軍林肯號（USS Abraham Lincoln）航母。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國與伊朗緊張關係升溫，美國總統川普如果真的對伊朗發動軍事行動，根本不需要動用地面部隊，整場戰爭「不會持續太久。」不過，川普仍強調他並不想與伊朗發生軍事衝突，並稱自己「很喜歡伊朗人」。

川普26日接受福斯商業頻道（Fox Business）節目訪問時，被問到是否醞釀與伊朗開戰？川普重申他不希望發生戰爭的立場，但同時也表明，「如果發生了某些事情，我們佔有非常有利的位置。」川普又說，如果美國與伊朗爆發戰爭，他不會派出地面部隊；他說，「我說的不是地面部隊…我只是說，如果某些事情發生，它不會持續太長時間。」

談到上周伊朗擊落美軍無人機，而川普叫停報復性空襲一事，川普說，「我對他們已經很好了，他們擊落我們的無人機，但我不打算大規模殺傷伊朗人。」川普稱自己「非常喜歡」伊朗人，也認識很多伊朗人，因此不希望徒增殺戮。

在此之前，伊朗上周擊落一架美軍無人偵察機，聲稱其闖入伊朗領空，但華府則嚴正否認；美國政府先前也指控伊朗及其代理人在波斯灣海域對油輪發動攻擊，伊朗同樣予以否認。

川普政府對伊朗祭出新一波制裁，矛頭直指伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）；伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）則發表措辭強硬的聲明，指責美國的作法永久性切斷德黑蘭與華府間的外交途徑，並譏諷川普是「智障」。

伊朗的嘲諷似乎激怒了川普，他當天在推特帳戶上連發3條推文，指責伊朗支持恐怖主義活動，並警告伊朗如果膽敢傷害任何一名美國人，就會直接讓伊朗從地表上消失。

另一方面，德黑蘭當局5月初向歐盟發出通牒，限期60天內挽回2015年達成的伊朗核協議，否則將停止遵守禁止核子擴散條約（Nuclear Non-proliferation Treaty）。60天期限即將於7月8日到期。