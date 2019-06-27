「警車旁屍塊噴滿地」！突尼西亞10分鐘內2連爆　1警死亡…8人傷

▲突尼西亞首都突尼斯2起爆炸攻擊，至少1名警察死亡。（圖／東方IC）



國際中心／綜合報導

北非突尼西亞首都突尼斯27日連續發生2起自殺炸彈攻擊事件，攻擊目標皆鎖定警方，造成至少1名警察死亡、8人受傷。從外媒拍攝的現場畫面可見，一輛巡邏車被炸毀，附近地面則遍佈屍塊。

根據法新社報導，突尼西亞內政部發言人薩格（Sofiene Zaag）表示，第一起爆炸發生在當地時間上午10時50分，地點是舊城區主要街道哈比布吉巴大道（Habib Bourguiba），目標為一輛巡邏車，造成2名警察和3名平民受傷。其中1名警察隨後傷重不治，法新社記者形容，「警車四周的路面上滿佈屍塊」，景象嚇人。

第二起爆炸則發生在一處警察局，當地時間上午11時，一名自殺炸彈客在警局後門引爆炸彈，造成4名警察受傷。哈比布吉巴大道同時也是突尼西亞內政部的所在地，爆炸發生後，附近民眾驚慌逃竄，警方和民防部門則迅速趕到現場處理。

路透社報導，目前還不清楚發動這兩起攻擊案的主嫌身份，不過突尼西亞數月後即將舉行大選，加上目前正值觀光熱門季節，時機敏感。突尼西亞當局原先期望能創下來訪遊客新紀錄。