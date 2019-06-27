24歲男腹痛就醫！胃竟堆滿刀片、指甲剪「80種異物」　醫生傻眼：怎吃的

▲印度男腹內有80多種金屬及其他材質異物。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）烏代浦（Udaipur）有一名24歲青年日前因為腹痛、長期慢性嘔吐就醫，結果醫生幫他進行腹部、腸道掃描後，發現他的腹中內竟有80多種金屬及其他材質異物，嚇得立刻進行手術將異物全部取出。他事後也告訴醫生，自己只要精神抑鬱，就會想吞食異物。

綜合媒體報導，當地醫院的外科醫生夏爾馬（Dr Sharma）表示，病患就醫時自稱有長期慢性嘔吐、腹痛、食慾不振等症狀，因此他就替對方進行腹部、腸道的電腦斷層掃描及X光掃描，結果就發現病患的胃部積了一堆的異物，手術後進一步發現是80多種金屬及玻璃、木質等材質的異物。

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▲男子體內有一堆金屬及各式材質的異物。（圖／CFP）

夏爾馬取出男子體內所有異物後相當傻眼，因為裡頭包含各種非常離奇的物品，像是硬幣、吸食大麻用的短陶管、指甲剪、一些玻璃製品、鑰匙、鑰匙圈、項鍊、髮夾、刀片、安全別針和眼鏡領帶夾，而且一些鐵器外觀有明顯的生鏽痕跡，因此男子應該已經吞食有一段時間了。

男子手術後也向醫生透露，自己只要精神抑鬱，就會想吞食異物，長期累積才會這麼多。夏爾馬指出，人體內發生如此大量的尖銳物品相當不尋常，等待對方的身體狀況恢復後，他們就會對男子進行心理方面的檢查及評估。