老爸是殺手！「極道之女」在GoFundMe集資拍實境秀

國際中心/綜合報導

達珂塔․威廉斯(Dhakota Williams)打從出生起就過著奢華生活。因為她有個富爸爸。但這不是普通的富爸爸,她的老爸是惡名昭彰的黑道殺手!

如今,這位「極道(黑道)之女」,卻野心勃勃的要跟媽媽蘿貝塔(Roberta)一起在集資網站GoFundMe上面募資,懇求澳洲同胞給她們5萬美元(約150萬元新台幣),資助她他們拍攝一齣10至13集的實境秀,讓大家一窺「活在殺手陰影下的極道之妻和極道之女的生活」。

蘿貝塔的丈夫卡爾․威廉斯(Carl Williams)是澳洲近代史上最響噹噹的黑道人物之一。他因為3項謀殺罪名,被判在巴旺監獄(Barwon Prison)服刑35年。但是2010年,他在獄中被人殺死。父親的猝死直接影響了他們整個家庭。

在2018年7月電視節目《60分鐘》的訪談裡,達珂塔談到了身為一名「極道之女」的心路歷程。她說:「我對我的家庭很滿意。我不是說他(父親)在外面所做的事是對的。我只是說,這樣的家庭背景造成我跟別人不一樣。它使我變成現在的我。」

最近剛過完18歲生日的達珂塔目前是一名網紅,在IG上擁有超過3萬名粉絲。她在網上分享了她生活中的點滴、包括迷人的夜生活及以火辣辣的自拍。

她母女倆預告說,這齣實境秀將是「澳洲版極道之妻」與美國著名實境秀《與卡戴珊一家同行》(Keeping Up with the Kardashians)的綜合體,保證讓所有澳洲同胞大開眼界。

籌募得來的資金將全部投入製作成本:攝製組、申請拍攝許可、平面設計、以及宣傳等各方面。如果你捐款超過500美元,蘿貝塔會親自打電話給你,感謝你的支持。所有慷慨付現金的支持者,都會受邀參加11月左右在墨爾本舉行的發布會派對。

