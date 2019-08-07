卡地亞百年經典再創新！SANTOS DE CARTIER腕錶快拆、夜光　功能超吸睛

▲卡地亞年度大使修杰楷。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

卡地亞（ CARTIER）橫跨一世紀的經典錶款SANTOS，由打破多項飛行紀錄的巴西航空先驅飛行員阿爾伯特‧山度士–杜蒙（Alberto Santos-Dumont）1904年向路易‧卡地亞（Louis Cartier）提出訂製腕錶的需求，當時還在懷錶時代，他創新提出三大原則：簡約、實用、創新，因此，卡地亞為他打造螺絲裝飾的方形錶盤，搭配符合人體工學的錶帶，讓錶可以戴在手上，讓世人正式邁入腕錶時代！當時前衛的設計，今日依然雋永耐看，今年更推出全新SANTOS DE CARTIER腕錶作品，向經典致敬。

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▲SANTOS-DUMONT精鋼腕錶大型款119,000元。

▲SANTOS-DUMONT玫瑰金腕錶大型款364,000元。

SANTOS-DUMONT腕錶

阿爾伯特‧山度士–杜蒙曾說：「簡約總是令我著迷。」全新SANTOS-DUMONT腕錶承襲1904年的原創錶特色，包括源於艾菲爾鐵塔四個角的方型錶殼、著名的外露螺絲、羅馬數字、鑲嵌凸圓形藍寶石的圓珠形錶冠，並搭配鱷魚皮錶帶，共有玫瑰金、精鋼，以及玫瑰金搭精鋼的雙色款式。

▲SANTOS-DUMONT玫瑰金與精鋼腕錶小型款173,000元。

一系列SANTOS-DUMONT新錶搭載卡地亞去年推出的高效石英機芯，其電池壽命長達6年，是傳統石英機芯的兩倍，展現卡地亞對於品質的堅持。

▲SANTOS DE CARTIER玫瑰金計時碼錶超大型款765,000元。

SANTOS DE CARTIER計時碼錶

阿爾伯特‧山度士–杜蒙在飛行史上寫下重要篇章，在1906年締造以21秒完成飛行220米的航空紀錄，他曾表示：「我總鼓起勇氣、硬著頭皮地勇往直衝。」卡地亞亦是如此，為最新SANTOS DE CARTIER計時碼錶裝載1904-CH MC型導柱輪自動上鍊機芯，透過9時位置按把啟動與停止計時計時、錶冠則可重設計時功能。

▲SANTOS DE CARTIER ADLC塗層精鋼計時碼錶超大型款276,000元。

此錶款與SANTOS系列所有錶款相同，配備專利QuickSwitch系統，可任意更換錶帶；而鍊節則採用了SmartLink系統，無需工具即可調整鍊帶的長短，共有ADLC塗層與精鋼、精鋼搭黃K金與玫瑰金材質款式。

▲SANTOS DE CARTIER 鏤空腕錶，錶橋覆夜光塗層在暗處會發光，825,000元。

SANTOS SQUELETTE NOCTAMBULE 鏤空腕錶

圍繞在阿爾伯特‧山度士–杜蒙與品牌的深厚淵源，卡地亞理解夜空一直是他想征服的對象，全新鏤空腕錶的羅馬數字錶橋，覆上Super-Luminova夜光塗層，在暗夜中可藉著日間累積的光源而發光，共有精鋼、黃K金搭精鋼錶款。