把喜歡的書變成巧克力　誠品30藝術計劃，讓信義店好好玩

▲誠品30信義藝術計劃，讓信義店變好玩。（圖／誠品提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

即將邁入2019的下半年，也正好迎接暑假的來臨，今年滿30歲的誠品，特選9個30世代的年輕團隊，在信義店打造「五感體驗」的藝術裝置，其中位於美食街的《普魯斯特感官實驗室》，可從自己選擇的書本文字，透過一系列感官體驗，用聽、看、聞、觸與品味，體驗文學的立體滋味。

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▲美食街的《普魯斯特感官實驗室》體驗有趣文學。

▲豪華朗機工作品《一起幻想》。

誠品今年為慶祝滿30歲開啟一系列計劃，其中耗時一年的「信義藝術計畫」將在6／28至7／28期間正式登場，以「聲光互動」、「感官體驗」、「閱讀奇想」、「未來探索」4大亮點打造藝術裝置，邀請豪華朗機工、王宗欣、姚仲涵、陳青琳與食物設計師陳小曼等藝術家與團隊，改造公共空間將之成為新亮點。

▲姚仲涵《光電獸#13－都市》。

曾打造世大運聖火裝置的豪華朗機工，以誠品商標的「方塊」作為發想的作品《一起幻想》，在信義店外牆裝置12支上銀科技的機器手臂，結合光屏幕與音樂，打造一面書寫之牆；姚仲涵的《光電獸#13－都市》則以一整面燈管簾幕，讓民眾透過麥克風賦予光影具生命力。

▲王宗欣的《狹縫中的連續微觀》將2至4樓的手扶梯空間化為巨大的掃描器，流動穿梭的觀眾，化為變形、扭曲、超現實的「靈魂輪廓」。

▲陳青琳《越夢》，以3面5米高的巨幅布幔繪製陸地的絕種生物，提醒人類珍惜，與土地共好。

擅長以創新手法展現傳統工藝的范承宗，則打造《Reading, a bridge讀橋》作品，透過書本裝幀的概念，利用千片紙質板架設一座立體書橋，結合人在其中流動的意象，象徵閱讀當下的時間；服裝設計師齊振涵以「實驗手法閱讀服裝」，用以大量打版裁片堆疊、搭配不同面料及加工技術，形塑出具層次感的書本服裝。

▲范承宗《Reading, a bridge讀橋》作品。

▲齊振涵《FASHION BINDING》。

食物設計師陳小曼，則於B2樓美食街相當應景的打造《普魯斯特感官實驗室》，只要投入50元硬幣，就能以文學為起點，結合3D列印方式製作食物的過程，把字與句化成五感體驗，最後品嚐一塊文學巧克力，讓文字變得更有趣。

▲陳小曼的《普魯斯特感官實驗室》。

誠品表示，6／28起至7／28期間，也同步推出「藝術計畫紀念禮」，誠品會員及累計卡卡友憑信義店當日不限金額消費發票，能以199元加購誠品30th×TwinSocks藝術家聯名襪。

▲誠品30th×TwinSocks藝術家聯名襪。