美女直播性表演太High勒死自己 冷血恩客直擊卻不報警

▲▼美女直播主芭登性表演玩過頭，意外把自己勒死！(圖／臉書@Hope Barden)

國際中心／綜合報導

外媒報導，英國一名美女直播主為了讓病態觀賞者看得過癮，作出了變態且有辱人格的性表演，未料卻玩過頭意外勒死自己！此案的死因聽證會周三(26日)在斯塔福郡的伯頓市政行廳(Burton Town Hall)舉行。

21歲的芭登(Hope Barden)是一家照顧失能者中心的員工。但期間能她在擔任直播主，以賺取外快。她的死，緣於一名網上「恩客」引誘她進行極端的、跟性有關的角色扮演遊戲。

去年3月15日，45歲的丹格爾(Jerome Dangar)在網上付費要求芭登表演「危險性行為」。丹格爾在網路的另一端直擊：芭登在特倫特河畔伯頓市(Burton-upon-Trent)的家裡猝死，卻沒有打電話給網站的緊急服務部門，也沒有報警。直到她的室友回家後才發現芭登已經氣絕身亡。

據報導，丹格爾在北康瓦爾郡(North Cornwall)廷塔哲鎮(Tintagel)經營一家酒吧，芭登第一次引起他的注意，是在一個付費的成人網站上。芭登應對方要求作出「性表演」。 在接下來的3個月裡，他的性要求變得越來越變態。解剖結果顯示，芭登死於窒息(asphyxiation)。

丹格爾在去年5月因涉嫌謀殺罪名被捕。今年1月，他因「持有極端色情品」罪名成立，判處15個月徒刑。法庭表示，丹格爾沉迷於觀看色情品，他的收藏品面有許多極端變的內容，顯示他對絞死、刺傷、酷刑、窒息和死亡產生極度病態的迷戀。

丹格爾原定於今年8月出獄。檢方本來有意以「過失殺人」罪名起訴她。然而今年4月時，他卻被發現死在自的牢房裡。

聽證會結束後，芭登的母親凱特(Kate Barden)以女兒之死告誡年輕女孩，不要踏足不受監管的色情行業。自從女兒死後，這位47歲的表演藝術教師還發起了一項提高自殺意識的運動。相關報導及更多照片請看這裡

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