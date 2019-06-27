可愛爆表！innisfree X BT21 海外獨家聯名，7/1限量發售

▲超人氣的BT21遇上innisfree，讓保養也變得好幸福。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

韓系美妝品牌innisfree今夏最火話題，品牌將於今年七月攜手「宇宙明星BT21」，與全球熱銷的明星系列－超級火山泥，聯名推出多款限量商品。超可愛外型，預計會引起粉絲瘋狂收藏。

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▲innisfree 火山泥毛孔潔淨組 (BT21限量版) ，830元/組。

限量商品包括「超級火山泥毛孔潔淨面膜組」，內含超級火山泥毛孔潔淨面膜及火山泥潔顏泡泡，並且隨機附贈BT21聯名潔顏束髮帶一條(共7款隨機附贈)。

▲innisfree 超級火山泥毛孔慕絲面膜 (BT21限量版) ，100ml，690元（共七款）。



7個包裝的BT21限量聯名包裝的「超級火山泥毛孔潔淨慕絲」，含有全新成分「濟州火山皮脂淨化粉末™」的慕斯面膜，擁有兩倍吸附力！比毛孔更細小的慕斯質地，完整包覆每一寸肌膚，連殘留在肌膚的粉塵髒汙都能清除乾淨。

值得注意的是這次的聯名是特別回饋給海外粉絲，南韓本地不販售，台灣則是預計7/1開賣，各位BT21的粉絲們準備手刀衝了嗎？

▲ETUDE HOUSE 防曬面具～水潤透嫩凝膠SPF50+/PA++++ 150ml/450元、輕透防曬棒SPF50+/PA++++ 20g/550元、提光飾底乳SPF48/PA+++ 50ml/450元。

ETUDE HOUSE也和迪士尼推出聯名商品防曬面具~雪寶限定系列防曬；三款商品針對不同場域提供不同使用劑型，搭配童趣雪寶概念包裝，給你完整的防曬照護，清爽雪白不融化。

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