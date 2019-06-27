童話幻滅的公主與王子　宋宋戀「勇於喊停」或許才能得到真正的幸福

▲宋慧喬與宋仲基宣佈離婚。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

編輯／渺渺小姐

世紀婚禮的夢幻畫面還歷歷在目，不到2年的時間，宋慧喬與宋仲基對外宣佈離婚，網路上留言一片哀嚎，有人嚷著說：「叫我以後怎麼相信愛情？」媒體報導傳言不斷，彷彿無論如何都要吐出個交代，愛情走到盡頭，理由已舉無輕重，喬妹的勇敢放下，反而告訴大家「我不會為任何外界評價犧牲自己」的義無反顧。

從2000年的《藍色生死戀》開始，宋慧喬已慢慢攀上生涯高峰，成為南韓知名度最高的女演員之一，之後在《太陽的後裔》與宋仲基假戲真做步上禮堂，「女大男小」與「比宋仲基更加成功的演藝事業」的話題，持續圍繞著他們，當初那種不顧一切的堅決深植在每個見證的人心中，然而在2年後粉碎瓦解。

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▲甜蜜婚禮當時羨煞旁人。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

成千上萬人一同見證的婚禮，讓許多人相信王子跟公主的故事，不到2年的時間變調，公主與王子選擇分手。

童話破滅，必然是兩方面的原因，無法走下去就勇敢放下，不再是別人眼中的幸福公主都無所謂，知名度比男方高上太多，壓力自然也比對方大上數倍，形象有時很脆弱，外界評價有時也很殘酷，即使如此，可想見接下來的批判揣測，她還是要追求真真實實的幸福。

▲勇敢喊停，相信自己的勇氣。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

愛情的起頭與喊停，都是勇敢，與對方在一起如果已感覺不到幸福，即便是維持表面的和諧，也不過是浪費光陰，相信自己的堅強，再多的留言揣測，都無法阻擋你放下一切，去追求幸福的決心。雖然這消息令人心碎，但總會事過境遷，願未來兩人相遇時，都各自擁有自己的快樂。