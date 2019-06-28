櫻花妹都瘋狂！資生堂推出「珍珠奶茶彩妝」眼線筆變吸管萌翻

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@cosmeticpress

提到珍珠奶茶的魅力，絕對是全球都難以抵擋。包括日本在內，只要扯上珍珠奶茶，商品必定大賣。近日資生堂（SHISEIDO）旗下的美妝品牌COSMETIC PRESS，就和台灣知名珍奶品牌鹿角巷（THE ALLEY），推出了「ARTISTARMAKE」聯名彩妝，勢必風靡櫻花妹！

資生堂（SHISEIDO）旗下美妝COSMETIC PRESS主打青春可愛路線，因此找來鹿角巷結合了珍珠系列飲品，推出6款美妝，每樣商品都融合了超夯珍奶，讓你在上妝的同時，也能感受到美味可口的氣息。

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星印兩用眼線筆

首先登場的是眼線筆（NT$375），從外包裝就化身一杯珍奶，眼線筆宛如吸管讓人想大口喝下。分別有黑色、咖啡色、綠色三色眼線液體，都能在眼尾勾勒出極細線條。另外特別加入了星形印章，愛美的女孩們可以轉印在臉上或是身上，不論是日常妝容，或是參加派對使用，都能可愛滿分。

打亮粉餅、眼影

此次眼影（NT$305）主打「乾爽的輕盈感」，貼合肌膚，閃亮的同時也不易飛粉，因此能夠長效持妝。除此之外，也能當做打亮粉餅使用，因為細膩的粉質，就像天生的肌膚光澤，輕輕抹上，簡直閃出天際。同樣推出三色，分別有白、粉紅以及紫色，和剛剛的眼妝相呼應，打造今夏最閃耀的妝容。

最後，只有美妝商品顯然不夠看，日本鹿角巷也同時間推出「ARTISTARMAKE」聯名奶茶，簡直是美妝和珍奶界的首次跨界合作。以上商品都已經在日本發售，正好去日本旅行的你，千萬別忘記支持台灣珍奶發光發熱。

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