性侵逾400人　最哈華裔女學生　南加大淫醫涉29重罪被捕

▲南加大狼醫提達爾，終於被捕。（圖／南加大資料照片)

國際中心／綜合報導

南加州大學(University of Southern California，USC)前學生保健中心婦科醫生提達爾(George Tyndall)，因為涉嫌騷擾、性侵數百名求診女子，周三(26日)在自家住所附近被捕。當時他身上還帶著一把點三八口徑的手槍。

洛杉磯郡檢察官辦公室同日正式向他提出29項重罪指控，當中涉及16名女性求診者。據了解，提達爾面臨18項性侵和11項「性詐騙」指控。他的交保金額定為210萬美元(約6000萬元新台幣)。

今年72歲的提達爾涉嫌在擔任校醫的30年內利用職務之便騷擾、猥褻400多名女性求診患，受害人包括不少亞裔學生和中國大陸留學生，後者尢其是他最愛下手的目標。

南加大臨時校長奧斯汀(Wanda Austin)發表聲明說：學校目前正在等待提達爾被捕後警方進一步透露的細節。校方會全力配合警方調查。

提達爾是南加大校醫裡唯一的婦科醫生。每當有女學生前來求診時，他會先向對方攀談，讓她們卸下心防，接著就在看診過程中趁機拍攝大量女學生下體照片，更要求她們脫光全身衣物、再使用不當手法為女學生「檢查」。南加大後來被媒體踢爆，放任提達爾從1987年以來一直利用婦科檢查的機會性侵女學生。

據了解，南加大從2000年開始就已經得悉提達爾的惡行。卻一直包庇他，直到2016年6月，一名護士將他的惡行呈報給學校的「性侵案處理中心」，他才被停職。然而提達爾只是被停職一年，調查期間仍然坐領乾薪。後來，提達爾跟校方達成保密賠償協定，管理高層並沒有將他的劣行向加州醫學委員會報告。

去年10月18日，20名曾遭到性侵的受害者一起召開記者會，公開指控提達爾的罪行。受害時表示： 她們當時年齡約為17至20歲，遭到侵犯的經歷也大致相同。提達爾會詳細詢問她們的性生活，美其名為「瞭解患者生活作息，有助於檢查」。由於她們當時年紀太小，才會相信醫生，直到事情爆發，才有許多人意識到自己遭人性侵。

其中一名華裔受害者更指控，南加大董事會處理態度相當消極，「讓人非常不滿意，甚至相當悲憤。」 當被問及遭遇性侵後是否曾向校方反映時，受害者皆表示，曾經撥打校內專線，但接電話的工作人員並不相信，只說一句「謝謝告知」就掛斷電話，至今沒有任何回應；提達爾也從未表示道歉，「我們不敢相信，一直引以為傲的學校竟會發生這樣的事情。」

記者會後翌日，南加大出面表示，願意賠償2.15億美元(約66.4億新台幣)求受害者跟提達爾達成和解。 華裔受害者紀露西(Lucy Chi)指控說：「南加大又在試圖以金錢來掩蓋他們的所作所為，讓人更加痛心。這是一起刑事案件，我們要的是對待此事的透明度和徹查，以保證類似的事情不再發生。」

事件曝光後，南加大設置熱線電話，讓遭到提達性侵的女受害人投訴。自稱遭到性侵的人數迄今高達400人，且以華裔女性佔比最高，5年前自南加大畢業的紀露西，是第一位公開接受採訪的華裔受害者。