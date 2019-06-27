中槍流產！年輕媽竟遭依「過失殺人」起訴　阿拉巴馬最嚴禁令發威

▲ 女子因流產遭起訴。（圖／取自免費圖庫Pexels）

國際中心／綜合報導

美國阿拉巴馬州5月通過全國最嚴苛的墮胎禁令，認何人不得蓄意或意圖墮胎。2018年該州一名年輕女子在一場槍擊案中流產，失去腹中的生命，就被傑佛遜郡大陪審團以過失殺人罪名起訴，26日起遭到拘留。

現年27歲的瓊斯（Marshae Jones）住在阿拉巴馬州最大城伯明罕，2018年12月4日在普萊森特格羅夫城（Pleasant Grove）遭子彈擊中腹部。警方獲報趕到現場時，瓊斯已經被人接往費爾菲爾德城。警方及醫護人員隨後在費爾菲爾德的一家便利商店裡找到她，緊急將她送醫，但她腹中5個月大的嬰兒沒能活下來。

當局指出，儘管開槍的不是瓊斯，衝突卻是由她挑起，才會導致槍擊發生。普萊森特格羅夫警員里德（Danny Reid）便表示，「調查顯示，唯一一名真正的受害者是未出生的嬰兒。是孩子的母親挑起並延續衝突，最終導致自己未出生的女兒死亡。」

里德說明，爭執的起因與孩子的父親有關，而調查指出，是瓊斯加劇了衝突，導致與她發生衝突的23歲女子潔米森（Ebony Jemison）不得不開槍自衛，不幸導致嬰兒胎死腹中。事實上，警方最初指控潔米森犯下過失殺人，但大陪審團並未起訴，對她的指控便被駁回。

里德指出，「別忘了，未出生的嬰兒是這起案件的受害者。她別無選擇的被捲入一場不必要的衝突，且她需要母親的保護。她依靠母親保護自己不受傷害，那麼她（瓊斯）就不該尋求不必要的肢體衝突。」