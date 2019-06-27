姪女生日訂粉色城堡蛋糕...到貨傻眼！　「三根OO」造型超母湯

▲奈及利亞網友表示自己為姪女生日訂了蛋糕，但送到的實物卻劣化到超母湯。蛋糕示意圖。（（圖／pixabay）



國際中心／綜合報導

奈及利亞網友Ruth Abokoku因為姪女生日，特地訂了公主城堡蛋糕，沒想到23日當天送來的蛋糕卻讓她超崩潰，原本DM上是精美的粉色城堡外型，送來的實物除了醜以外，外觀還十分「限制級」，讓她忍不住PO網痛罵「送來一個垃圾」，讓看過網友全笑翻，但也有人指責「這是盜圖」。

Ruth Abokoku來自奈及利亞拉各斯，近日因為姪女生日，特地事先訂了一個大型公主城堡蛋糕。從商品圖來看，粉色的城堡上插著白色小旗子，花朵環繞，還有5個美麗的迪士尼公主人偶裝飾，看起來相當精美夢幻，也讓Ruth很期待。

沒想到23日送來的蛋糕卻讓Ruth大跌眼鏡，彷彿是劣化版蛋糕，除了公主裝飾被縮減到剩下4個，還長得很詭異外，最讓她崩潰的就是城堡的外型變得超母湯，遠遠望去彷彿是3個成人性愛玩具年在蛋糕上。Ruth不禁PO網痛罵，「這是什麼垃圾啊！」

外型很母湯的蛋糕立刻讓網友全笑翻，「性感的蛋糕哈哈哈」、「我不知道蛋糕師傅怎麼想的，但我確定我看到的不是城堡」、「換個角度，那也是座『城堡』」、「這個應該是18禁」、「至少它是站著的」。不過熱度也引來其他網友關注，並指責Ruth只是盜用別人的圖來重發。