金卡戴珊塑身內衣褲取名「和服」　日網友痛批：不尊重傳統文化

▲金卡戴珊推出「Kimono」一系列塑身衣，念法與日文的「和服」相同而遭日本人痛批。

國際中心／綜合報導

美國話題女星金卡戴珊（Kim Kardashian West）推出了新的塑身內衣品牌「Kimono」，強調可以增強女性的身材與曲線，不過這個詞卻與日文的和服（きもの，Kimono）的念法相同，引發日本人的不滿，表示她不尊重日本的傳統服裝，甚至還註冊「KimOhNo」的帳號來批評。

據BBC報導，金卡戴珊25日推出了旗下新的朔身內衣品牌「Kimono」，強調此塑身衣可以完美的體現出女性的好身材，但是品牌的名字卻引發一起爭論，許多日本人表示她完全汙辱了「和服」這個名字。一位日本女子表示，日本人穿和服是用來慶祝健康、成長、訂婚、結婚、畢業、喪禮等等的重要節日，這是一種慶祝的穿著，並在幾代人的家庭中流傳下去。她還說，這個塑身衣甚至不像一件和服，只是選擇了含有「金」的文字，完全不尊重日本的和服文化。

其實金卡戴珊早於去年在美國註冊「Kimono」品牌，同時也註冊了一系列的相似品牌名，包括「Kimono Body」，「Kimono Intimates」和「Kimono World」。她在推特上表示，有很多次都找不到與自己膚色相近的塑身衣顏色，於是推出了這個品牌來解決問題。這款內衣旨在創造出流暢的線條，並且有許多不同的顏色可供選擇。但是日本人卻無法理解這個不尊重傳統服飾的品牌。

▲金卡戴珊推出的塑身衣有多種顏色供人挑選。

一位網友表示，「我感到非常難過，「Kimono」這個名字與我們日本人所知道的完全不同，和服是日本的傳統服裝，我們為其歷史和文化感到驕傲。」一位日本教授也說，和服審美中的優雅並不是公開透露或擁抱，而是完全包裹著不會暴露。還有網友註冊「KimOhNo」的帳號來批評金卡戴珊的行為。

金卡戴珊的塑身衣品牌不僅惹惱了日本民眾，深怕一提到「Kimono」就會聯想到暴露的內衣而不是傳統文化的和服。和服通常非常昂貴，而且難以穿著，女性通常需聘請專家為和服著裝，因為這些服裝需要無數的堆疊、夾皺和捆紮，對日本人來說是一個傳統文化的精神象徵。