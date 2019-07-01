Tag酒鬼們！葡萄牙「巨大酒桶民宿」入住就能盡情喝到飽

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@quinta_da_pacheca

許多酒鬼的夢想應該是有喝不完的酒，無憂無慮享受度假時光。現在你的夢想實現了，葡萄牙的Quinta da Pacheca帕其卡酒莊，推出「巨大葡萄酒木桶」民宿，只要入住，就能享受喝到飽的極致體驗，酒鬼們快點衝！

大家應該聽說過杜羅是著名的葡萄酒產區，因此有許多觀光客來此，就是為了品味好酒。Quinta da Pacheca帕其卡酒莊除了盛產美酒之外，也推出了住宿服務，以獨特的「巨大葡萄酒木桶民宿」聞名。

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民宿的外觀就是一個巨大的酒桶，當然裡面可不是裝著葡萄酒，打開門之後就是豪華的居住配備。包括雙人大床、浴室以及天窗，所以旅客可以在房內就享受自然光景，躺在床上向上看觀景天窗，無限的繁星映入眼簾，絕對是人生一大享受。另外，每一間民宿還有戶外露台，能夠擁有私人空間，望向這滿地的葡萄樹。

當然酒鬼們的民宿怎麼能錯過酒呢？Quinta da Pacheca帕其卡酒莊提供來居住的民眾，品味當地的葡萄酒以及農作物食品，所以只要入住，就能盡情陶醉在美酒佳餚之中，好好感受當地風情，也受到全球遊客的喜愛。

目前Quinta da Pacheca帕其卡酒莊民宿的價位大致落在NT$6,500-7,500每晚，不過算上喝不完的葡萄酒，簡直是超棒的體驗，感興趣的民眾快點衝一波吧！

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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