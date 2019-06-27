宋慧喬婚後代言接不完　恢復單身「坦誠面對自己和世界」

▲宋慧喬自去年11月起擔任法國珠寶品牌Chaumet代言人。（圖／品牌提供）

記者陳雅韻／台北報導

南韓明星夫妻檔宋慧喬與宋仲基今驚傳婚變，震驚亞洲娛樂圈。其實婚後宋慧喬聲勢仍不墜，代言一個接一個，包括頂級法國珠寶品牌Chaumet、南韓保養品牌雪花秀（Sulwhasoo）、眼鏡品牌VEDI VERO等，如今恢復單身，未來是否全力衝刺事業與活動代言，仍值得觀察。

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▲宋慧喬代言南韓眼鏡品牌VEDI VERO。（圖／翻攝kyo1122 IG）

宋慧喬去年11月起擔任Chaumet代言人，每逢出席公開活動，總盡責戴品牌珠寶宣傳，她偏好清新風格的穿搭，鮮少有鮮豔或多色塊圖紋服裝上身，維持一貫優雅的女神風範。

▲宋慧喬一身優雅裝扮宣傳保養品牌雪花秀。（圖／翻攝kyo1122 IG）

近期她為Chaumet拍攝宣傳片，分別以高貴皇后與時尚女神兩套造型，詮釋受約瑟芬皇后（Empress Joséphine）啟發的珠寶系列，當時她曾表示：「你可以變得美麗但不一定予人優雅的感覺，更莫說要做到Grace & Character。因此你必須要有強烈信念，坦承地面對自己和世界。」

▲宋慧喬拍Chaumet宣傳照時曾透露要坦誠面對自己和世界。（圖／品牌提供）

如今宋慧喬做到坦承面對自己與世界，重新審視生活、婚姻，宣布與宋仲基結束不到2年的短命婚姻，呼應她對Grace & Character特質的領悟--必須成為善良、勇敢、大方得體和品格高尚的人。