寶寶離開母體「卡在透明羊膜」 醫護咕嘰搔癢…還不想出生
▲寶寶包在羊膜內。（圖／翻攝自IG／dr.rodrigorosa）
國際中心／綜合報導
經常分享親子資訊的臉書粉專「Awesome Kids TV」日前上傳一段3分鐘影片，只見一名寶寶雖然離開母體，身體外側卻包覆一層透明羊膜，而且任憑醫護人員在外面搔癢，嬰兒卻都沒有什麼反應。醫護人員最後則小心剪開羊膜，也見證孩子平安誕生的驚奇過程。
Awesome Kids TV這段影片引起廣大迴響，網友紛紛留言「太美了」、「我兒子也是這樣出生的」。經查，影片部分來源最早其實是由巴西婦產科醫師菲利歐（Rodrigo da Rosa Filho）去年9月上傳，當時一名產婦生下三胞胎，其中一位嬰兒就包裹在羊膜內。
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▲醫護人員輕輕觸碰嬰兒的頭。（圖／翻攝自IG／dr.rodrigorosa）
影片中，離開母體的寶寶就在羊膜內部，看起來宛如果凍般的質地。醫護人員起初還隔著羊膜用手指摸摸嬰兒，隨後則用剪刀剪開羊膜，正式迎接來到新世界的孩子。
《ETtoday健康雲》曾報導，台大醫院婦產科醫師施景中表示，這種包著羊膜囊出生的技術其實稱為「EN caul」，若是極度早產或者胎位不正，醫師便會採用這種方式生產來避免胎兒經過產道擠壓受傷。
▼影片可能引起不適，請斟酌觀看。
Miracle baby still inside amniotic sac doesn't realise it's been born in incr...Miracle baby still inside amniotic sac doesn't realise it's been born in incr...
Miracle baby still inside amniotic sac doesn't realise it's been born in incr...由 Awesome Kids TV 發佈於 2019年6月14日 星期五