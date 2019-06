寶寶離開母體「卡在透明羊膜」　醫護咕嘰搔癢…還不想出生

▲寶寶包在羊膜內。(圖/翻攝自IG/dr.rodrigorosa)

經常分享親子資訊的臉書粉專「Awesome Kids TV」日前上傳一段3分鐘影片,只見一名寶寶雖然離開母體,身體外側卻包覆一層透明羊膜,而且任憑醫護人員在外面搔癢,嬰兒卻都沒有什麼反應。醫護人員最後則小心剪開羊膜,也見證孩子平安誕生的驚奇過程。

Awesome Kids TV這段影片引起廣大迴響,網友紛紛留言「太美了」、「我兒子也是這樣出生的」。經查,影片部分來源最早其實是由巴西婦產科醫師菲利歐(Rodrigo da Rosa Filho)去年9月上傳,當時一名產婦生下三胞胎,其中一位嬰兒就包裹在羊膜內。

▲醫護人員輕輕觸碰嬰兒的頭。(圖/翻攝自IG/dr.rodrigorosa)



影片中,離開母體的寶寶就在羊膜內部,看起來宛如果凍般的質地。醫護人員起初還隔著羊膜用手指摸摸嬰兒,隨後則用剪刀剪開羊膜,正式迎接來到新世界的孩子。

《ETtoday健康雲》曾報導,台大醫院婦產科醫師施景中表示,這種包著羊膜囊出生的技術其實稱為「EN caul」,若是極度早產或者胎位不正,醫師便會採用這種方式生產來避免胎兒經過產道擠壓受傷。

▼影片可能引起不適,請斟酌觀看。



