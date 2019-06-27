用珍珠奶茶煮飯！超詭異「珍奶飯」開鍋　網驚：還真不賴

▲珍珠奶茶在日本爆紅的程度，已到了無法想像的地步。（示意圖／記者許力方攝）

國際中心／綜合報導

台灣的珍珠奶茶在日本爆紅，不只民眾愛喝，更有食品廠商推出一系列神奇的珍奶產品，像是珍奶口味的啤酒和冷麵。近日，日本一位記者試圖用珍奶煮飯，沒想到最後成果驚人。

日媒《SoraNews24》的記者佐藤先生（Mr. Sato）表示，他在在喝珍珠奶茶時突發奇想，心想既然珍奶都可以跟啤酒、冷麵搭配了，那日本有所謂「茶泡飯」（chazuke）的料理，「為何不用珍珠奶茶煮飯看看呢？」於是他決定親自做做看，想吃吃看用珍奶煮出來的米飯到底會是什麼味道。

佐藤將原本煮米的水用珍奶來取代，然後放入電鍋按下煮飯鍵。其實佐藤並不知道每種材料應該要放多少，經過思考後決定用一杯米和一杯中杯珍奶來試試看。在煮飯的15分鐘裡，奶茶的香味隨者電鍋的加熱不斷撲鼻而來，米飯香夾雜著甜美的香氣，讓人口水直流。

一開始佐藤還蠻擔心珍珠會黏在鍋邊，幸好打開鍋蓋時發現珍珠都完好地聚集在中央，原本白色的米飯都裹上漂亮的奶茶色，當飯鍋多餘的水分散去時，每個珍珠就像美麗的「黑珍珠」一樣閃閃發亮。

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▲從米飯的顏色看起來甜甜的，感覺很好吃。（圖／翻攝自Rocketnews24）

佐藤表示，珍奶飯的味道一點也不差，「米飯和茶似乎註定要互相配合，它們的味道毫不費力地完全融合在一起」，而且珍珠Q彈的口感也讓人驚艷，每一口飯都藏著「甜蜜的驚喜」。他還補充，若是想要更多的茶味，還可以再搭配一杯珍珠奶茶呢！

▲其實台灣也有推出一系列的珍奶料理，圖為台北凱撒推出珍珠奶茶甜點與披薩。（圖／台北凱撒提供)