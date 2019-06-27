川普首度證實：亞洲行不見金正恩　將以「其他方式」對話

▲ 川普正飛往日本大阪。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普已乘專機飛往日本大阪，以出席即將登場的20國集團（G20）峰會。峰會行程結束後，他將飛往南韓，與南韓總統文在寅會面，且正考慮前往視察非軍事區（DMZ）。外界不禁猜測，川普是否將藉機與北韓領導人金正恩會晤。川普26日則在離開美國前首度公開表示，此行不會見金正恩。

自2月底越南川金二會破局以後，無核化協商陷入僵局，雙方遲遲無法對北韓棄核行動及美國放寬經濟制裁的先後順序達成共識，直到近來二位元首以親筆信往來，兩國關係才稍見起色。但針對此次前往亞洲是否會見今正恩，川普於當地時間26日表示，「我會見到很多人，但不是他（金正恩）。但我可能會以其他方式和他對話。」

南韓總統文在寅26日則向《韓聯社》等6國國家通訊社透露，美國及北韓正進行有關第三次元首會談的對話，「值得關注的是，雙方在透過河內會談了解彼此立場後，進行檯面下的對話。」他提到，「朝鮮半島和平進程已經獲得許多進展，目前也正踏實的發展，應會透過北韓及美國協商邁向下一個階段。我認為現在時機已經成熟。」

另一方面，稍早消息指出，備受外界矚目的G20峰會場邊「川習會」將在日本時間29日上午11時30分（台灣時間上午10時30分）舉行。除了中國國家主席習近平以外，川普此行也將與日本首相安倍晉三、印度總理莫迪、德國總理梅克爾等國家元首舉行9場會談。