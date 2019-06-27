愛犬寄放寵物旅館「眼球掉出來」失明！　媽怒控照護疏失

▲ 西施犬可可約10歲大。（圖／翻攝自臉書／Cheryl Ratcliffe）

國際中心／綜合報導

英國倫敦一名女飼主為了讓愛犬可可（Coco）在她上班期間得到照顧，決定讓牠入住寵物旅館。只不過，她隨後接到獸醫電話嚇壞，因為可可的眼睛不但流血還掉了出來，對方僅稱這有可能是被其他狗咬傷所導致，但卻無法詳細說明事發經過。

綜合太陽報、每日郵報報導，現年36歲的女飼主拉特克利夫（Cheryl Ratcliffe）得知10歲的可可出事情後，立刻放下手邊工作，趕回寵物旅館「City Paws Club」。

「可可是我的寶貝，我相信他們有能力可以照顧牠」，拉特克利夫表示，當時工作人員坦承他們什麼也沒看到，只見眼睛流著血的可可，「他們不僅僅讓牠失去一隻眼睛，更試圖用可笑的藉口來掩飾。」

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▲ 拉特克利夫直指寵物旅館在照護方面有疏失，甚至說謊。（圖／翻攝自臉書／Cheryl Ratcliffe）

根據獸醫診所的檢查報告，可可不得不把眼睛摘除。但拉特克利夫強調，寵物旅館的工作人員在聯繫她之前，先打電話給正在度假的老闆博伊斯（Matt Boyce），且博伊斯曾向獸醫索取有關可可的醫療紀錄，「這讓我忍不住想到，如果（職員們）當天先打電話給我，我就可以早點把可可送到獸醫診所（治療），或許能對牠的眼睛多做些什麼。」

對此，博伊斯反駁拉特克利夫的說法，強調狗身上的傷勢有可能是其他因素造成。但事實上，這間寵物旅館先前曾爆出糾紛，曾有狗狗跑出來被車撞、失蹤10天發現身亡等消息傳出。根據前任員工爆料的內容，其實職員們都很盡責，但「博伊斯從來不會拒絕客人」，就算空間不足也會把案子接下來。