威廉王子「全力支持」小孩是同性戀　只是擔心皇家身分受更多歧視

▲威廉王子談論關於同性戀的問題。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

英國劍橋公爵威廉王子日前訪問一家關懷LGBT（男女同性戀、雙性戀、跨性別者）的組織，當被問及是否同意小孩為同性戀時，他表示完全沒有問題並且會「全力支持」他們的決定。但威廉王子也透露，會擔心身為皇室成員的他們會受到更多的外界壓力，而這也是現今他正在努力協助改正的地方。

據BBC報導，威廉王子26日探訪位於倫敦關懷LGBT的「亞伯特甘迺迪信託」（Albert Kennedy Trust，AKT）青少年慈善機構，幫助、關懷那些無家可歸的LGBT孩子們，並參與青少年集體座談。當被場中一位青少年問及若喬治、夏綠蒂、路易坦承自己是同性戀或雙性戀時，威廉王子承認，這個問題之前就被問過了，也是他和凱特一直討論的問題。他表示，這些對他來說完全不是問題，會「全力支持」小孩的決定。

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▲威廉王子透露，曾和凱特王妃討論這個問題，會全力支持小孩的決定。（圖／路透社）

威廉王子也坦承，從父母的角度來說，這些確實會讓他很擔心，「身為皇室成員會受到更多的障礙、仇恨言論、壓力，以及可能產生的歧視，這真的讓我感到困擾」，所以一直和凱特針對這個問題討論了很多，以確保孩子能做好準備。

雖然威廉王子會接受孩子們的性取向，但他對於LGBT在現今社會所遇到的偏見而感到憂慮，他表示，「這是一個真正的生活壓力」，認為LGBT團體中的自殺指數非常高，所有人應該嘗試去糾正且協助他們。慈善機構首席執行官希格沃斯（Tim Sigsworth）表示，皇室的評論將會極大的幫助機構防止LGBT青年無家可歸的使命，也讓這個問題向外推進了一大步。

其實這並不是威廉王子第一次表現出對LGBT團體的關懷，早在2016年竟已經登上知名同志雜誌《Attitude》的封面，成為第一位登上同志雜誌封面的皇室人員。