車禍昏迷醒來找小三！　癱瘓男忍痛拍情色照「逼走女友」只求她幸福

▲ 諾伊道出自己的故事，忍不住落淚。

國際中心／綜合報導

泰國日前發生一起感人的故事，一名男子騎摩托車被撞後昏迷長達80天，期間他的女朋友不離不棄、悉心照料。儘管他醒來後全身癱瘓，女友仍每天細心為他擦拭身體。沒想到女友有天竟突然發現男子和小三的情色照片，一氣之下決定分手，但其實男子從未出軌，卻自導自演這樁劈腿戲碼，背後原因令人鼻酸。

根據泰國Amarin TV，諾伊（Wat Wattanaphan Bua Noi）因一場車禍重傷昏迷，醒來後嚴重癱瘓，此生再也無法自由活動。他躺在床上動彈不得，只能眼睜睜看著女友小珍每天照顧他的生活所需，又感動又心痛。他不忍心耽誤小珍的未來，便向她提出分手，但小珍哭著拒絕，堅持陪在他身邊。

為了讓小珍徹底死心，諾伊找來女性友人合拍一系列大尺度的照片，存在自己手機裡後要小珍打開來看。小珍看著照片氣到全身發抖，諾伊還是狠下心來對她說，「我有專人服侍，妳可以走了。」小珍滿心以為自己被背叛，哭著離開他身邊，不久後交了新男友，甚至已經論及婚嫁。

諾伊受訪時完整道出自己的故事，談到小珍的近況時面露微笑說道，「只要她幸福，我就放心了」，卻還是忍不住在鏡頭前流下眼淚。另一方面，小珍多年來被矇在鼓裡，直到這則新聞在網路上瘋傳，她才終於得知真相。