直擊「花花公子豪宅性愛趴」　居民：在街上就看得很清楚

▲澳洲的黃金海岸國際知名，每年吸引許多觀光客。（圖／翻攝自Google map）

國際中心／綜合外電報導

澳洲一名花花公子時常在昆士蘭州的家中辦多人性愛派對，每次都能吸引到數十名同好參加；不過部分附近的鄰居不買帳，認為這種傷風駭俗的事情不應該發生，甚至還氣到對他發出死亡威脅。花花公子對此表示，他不認為做這種事情有錯，而且在家裡做什麼是他自己的事。

根據《每日郵報》報導，這名不願公布姓名的花花公子以「8歡愉」（8 Pleasures）的名稱為人所知，在黃金海岸（Hope Island）的家中舉辦過多場性愛派多。他在4月舉辦「皮革與蕾絲」主題的派對就有超過80人參加，還曾主持過「超級英雄與反派角色」主題的性愛趴。

所有想參與性愛趴的同好可以到「8歡愉」的網站上報名，一對情侶收費50元澳幣，一名單身漢收費70元澳幣，單身女子則是免費參加。而這些報名費會直接轉換成公費，用來購買保險套、潤滑液和零嘴。

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▲圖非當事人，「8歡愉」喜歡在家中舉辦各式主題的瘋狂派對。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫Pixabay）

「8歡愉」舉辦的派對屬於合法範圍，不受當地市政府監督，卻惹怒了不少鄰居。其中一名鄰居向當地媒體抱怨，「在一個有很多家庭居住的社區，舉辦這種下流的派對非常不適當。」

「8歡愉」聲稱已經接到某些憤怒的鄰居發出的死亡威脅，但他看這件事的角度還是和他們很不一樣，「我到黃金海岸就是要開趴的」，「這並非單純像雜交那樣，而是比較像同好中人聚在一起。」他不認為這件事有多麼不妥，而且自己也不是唯一一個舉辦類似性質派對的人，「我不會隱藏，也不會拿來炫耀，我在家裡幹什麼是我的事。」

當然也有不少鄰居覺得這沒什麼大不了，只要這些人不要跑到街上來嚇唬別人都可以。一名男子表示，「8歡愉」的派對從外面就可以看得一清二楚，而那些感到困擾的人只是想要找事情來抱怨而已，「我不覺得這有多嚴重，如果某些人覺得很困擾，那是他們的問題。」