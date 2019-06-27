前AV女優引退7年...「全裸直播」遭逮捕！淚訴：想要賺生活費

▲前AV女優常住愛遭到逮捕。（圖／翻攝自YouTube／ANNnewsCH）

國際中心／綜合報導

日本的30歲前AV女優朱音唯（朱音ゆい，本名常住愛）日前涉嫌在網路平台上全裸直播，遭到警方逮捕，她表示，會這麼做是為了轉取生活費，與她一起被逮的還有34歲的星探久田宏明，兩人一起合作直播事業，一年半來已經賺了大約410萬台幣。



綜合日媒報導，常住愛涉嫌在「FC2」平台上開全裸直播，與星探久田宏明、以及其他男女2人一起被逮捕。常住愛現在是無職業者，在今年2月到4月間，疑似在網路平台上有裸露下半身的行為，並且透過直播平台散播，讓多人觀看，由於該平台看一分鐘就要付600日圓（約台幣175元），常住愛稱這麼做是為賺生活費。



另外，久田宏明則涉嫌指導在網路上裸露的罪名，調查時他否認此事，並表示自己有說過「不要露出」。警方查證後發現，兩人在過去一年半期間都陸續有直播，已經獲利超過1400萬日圓（約台幣410萬元），目前在調查常住愛的臉書、推特的社群媒體帳號，也正在釐清兩人是否為情侶關係。

常住愛擁有可愛的臉蛋加上凹凸有致的身材，出道到後快速走紅，在2012年底宣布引退，但現今卻因為賺生活費必須上網全裸直播，網友們感嘆，原來AV女優引退後的生活並不好過。