韓妞瘋「粉珊瑚髮色」，不只去黃顯白、褪色反而更美

▲泫雅也換上粉珊瑚色，整張臉都亮起來。（圖／翻攝自IG/hyunah_aa、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

夏天來了，好想去染髮改變印象，但什麼髮色最夯？專業髮品威娜建議粉珊瑚色，這顏色不只可愛，更能有效去蠟黃，好多韓妞都染了，你還在等什麼？



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去黃顯白超襯膚

進化版的「粉珊瑚色」，比活珊瑚橘的橘更粉嫩透明，威娜專業教育講師Weil說明，由於粉珊瑚色加入了紫粉紅色調，比起活珊瑚橘更襯膚色，能達到去黃顯白的效果。

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一眼成為視覺焦點

夏天去海邊度假，或到森林等大自然地區消暑時，染粉珊瑚色能讓你跳脫環境。正因為粉珊瑚色介於橘跟粉紅之間，是藍綠色的對比色，怎麼拍照都顯眼。

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漂不漂各有特色

漂髮後染粉珊瑚色會讓頭髮帶有比較明顯的粉色調，所以如果需要較大幅度的髮色改變的人，一般亞洲頭髮明度只需漂退一次，如果不想漂髮，直接上色染髮之下頭髮會染成帶粉紅調的深棕色，在一般室內光線下看起來也很有氣質。

褪色反而更美

在意的褪色的人也不用擔心染粉珊瑚色會有褪色不好看的問題。粉珊瑚色如果不漂髮，褪色中頭髮會轉變為帶粉調的霧棕色，而有漂髮的粉珊瑚則是會褪成粉紅香檳色，褪色反而更美。

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