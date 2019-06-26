林志玲若隱若現露美腿　一個單字洩粉紅泡泡新婚情

▲林志玲新婚不到一個月，好心情藏不住。（圖／翻攝粉絲專頁）



記者張妤瑄／台北報導

林志玲月初爆出與日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA結婚，婚後馬上飛美國度蜜月，接著志玲姐姐迅速回歸工作崗位，為了代言的名錶浪琴（Longines）飛往英國，更當場對媒體喊話想拚雙胞胎。剛剛新婚不到一個月，林志玲的好心情顯露無遺，最新PO文用「PINK～PINK」透露新婚情。

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▲林志玲粉紅色的發文，看得出心裡的甜蜜。（圖／翻攝粉絲專頁）



「PINK～PINK」透露出林志玲粉紅泡泡的好心情，不只如此她還加碼貼出❤符號，讓大家感受她婚後被愛包圍的甜蜜。從最新的穿搭照也可看出她人逢喜事的精神爽，穿著義大利精品Alberta Ferretti春夏系列粉色洋裝，若隱若現的露出大長腿，讓大家見證婚後的性感尺度。

▲林志玲穿Alberta Ferretti洋裝若隱若現露美腿。（圖／翻攝粉絲專頁）



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林志玲頂著一頭浪漫的捲髮，微施脂粉，配上桃紅色的唇彩，回眸甜笑就足夠讓粉絲們暴動，有網友讚嘆「笑容很令人療癒」，也有人說「永遠的女神」。沈浸在粉紅色空氣中的林志玲，更被認證現在的確有「幸福美」，收穫廣大粉絲的新婚祝福。

▲林志玲回眸一笑，網友大讚「療癒」。（圖／翻攝粉絲專頁）