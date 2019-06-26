「禁慾系」女星杜鵑海邊拍大片　羊絨毛衣配草帽美得很高級

▲花1分鐘搶先逛逛秋冬有哪些新鮮貨吧！（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

36歲的大陸超模杜鵑，被陳可辛導演評為「她讓我想到張曼玉」、「她的氣質很像王菲」，被外界評為有一副「禁慾系」臉蛋，身高177公分的她是天生名模的料，她既吃得下歐美市場，又被打開演戲的開關，是時尚粉絲不可不知的超模。

▲杜鵑穿駝色毛衣配草帽登封，自帶高級感。（圖／翻攝微博）



杜鵑近期成為《T Magazine》封面人物，穿著義大利頂級羊絨品牌Loro Piana秋冬新品登上封面，戴上一頂編織草帽，或披上條紋絲巾配上白褲，吹著海風隨意擺動身軀的模樣，空靈氣質就很吸引人。

陳可辛曾說：「摸不清她心裡在想什麼。」正是這股無法輕易看透的氣質，讓他深深被杜鵑吸引，帶她踏入電影圈。

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▲杜鵑穿著隨興依舊有一股超級名模的氣場。（圖／翻攝微博）



義大利頂級羊絨品牌Loro Piana，正是襯托杜鵑氣質的良伴，沒有過多的Logo，低調的用自己的語彙透露出質感，但走進店內後，伸手輕輕一摸，便能知道這些羊絨、羊毛、喀什米爾面料有多高級，絲滑的觸感是低調貴婦的最愛。用眼睛看設計隨興，但用手摸過後就知道非同小可。

▲Loro Piana延續高質感的面料，設計上加入更多色彩吸睛。（圖／品牌提供）



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Loro Piana 2019秋冬在駝色、灰色等大地色系中，加入更多繽紛色彩，檸檬黃、草綠、野梅紫等，並透過異材質的拼接，招牌的條紋點綴，勾勒出秋冬氣質洋帽。另外，配件部分也延伸許多，輕鬆的小包、水桶包，或是男士僅重360克的襪套鞋等，品項更加多元。

▲配件也越來越多元。（圖／品牌提供）