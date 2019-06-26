兒子學校遭嗆：滾回墨西哥！　她怒投訴隔天竟被13歲霸凌者打到腦震盪

▲ 35歲的母親被打到腦震盪。

國際中心／綜合報導

美國紐澤西州日前發生一起離譜的案件，一名母親12歲的寶貝兒子遭受霸凌，讓她氣得前往學校投訴，沒想到隔天去接兒子下課時就被霸凌她兒子的13歲男孩打到不省人事。犯案的男孩是威脅要對她兒子施暴的3名學生之一，經常對她兒子大吼，「滾回墨西哥去」、「墨西哥人應該回到圍牆後面」。

魯伊茲（Beronica Ruiz）12歲的兒子18日在巴賽克縣資優及才藝學校（Passaic Gifted and Talented Academy School）學生餐廳遭3名同學欺侮，只因他說了一句，「我們都是移民」。隔天，魯伊茲和兒子推著在嬰兒車裡的1歲女兒走在回家路上時突然成為襲擊的目標，被打到失去知覺，一度昏倒在人行道上。

35歲的魯伊茲被打到眼眶骨折及腦震盪，不得不住院治療。她的律師聖地亞哥（Daniel Santiago）指控，「這是一起可怕且殘忍的襲擊。犯人某種程度上一定是瘋了，才如此野蠻的攻擊一名推著嬰兒車的母親，甚至差點致死。」

聖地亞哥指出，儘管事發已經近一周，魯伊茲直到25日都還是相當痛苦。他計畫向校方提告，因其沒有採取任何措施以保護魯伊茲的孩子。

魯伊茲指出，她的兒子告訴學校職員，自己在餐廳遭到霸凌，但校方並未打電話通知她。當天稍晚，她趕到學校向副校長投訴。而副校長向她坦承，「我本來應該打電話給妳，但我太忙了，沒有時間處理其他事情。」聖地亞哥指控，校方的的做法明顯有缺失，「『是我的錯』並不能成為沒打電話、沒有告知父母的藉口。」

聖地亞哥表示，「這是一名內心充滿仇恨、被誤導且滿懷怒氣的孩子所發動的野蠻襲擊，是一起仇恨犯罪。但魯伊茲一家人認為，對抗仇恨最好的方法是愛與互相尊重。」