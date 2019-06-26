Hebe戴CITIZEN錶透露美好片刻　「S.H.E合體金曲飆歌」

▲Hebe今為CITIZEN展至30日的時光花坊快閃店宣傳。（影／記者鮑璿安攝）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN（星辰表）於台北SOGO忠孝館中大門打造時光花坊快閃店，今邀連續7年代言的Hebe（田馥甄）出席開幕活動，她戴著新錶分享年度廣告主題「美好片刻」，認為獨處、與姊妹淘聚會或表演時將麥克風遞給歌迷，都是她最喜歡的當下，而目前最期待的美好時光，正是本周六S.H.E將合體在金曲獎舞台上表演。

▲Hebe連續7年代言CITIZEN，收藏超過20只腕錶。（圖／記者陳雅韻攝）

S.H.E以去年推出單曲《十七》獲得本屆金曲「年度歌曲獎」和「最佳音樂錄影帶獎」提名，三人將在典禮舞台上表演此曲，Hebe表示只要在三金典禮上表演都會有壓力，但與姊妹淘默契好更有安全感，且不走紅毯讓她鬆了一口氣。

請繼續往下閱讀...

▲CITIZEN打造時光花坊快閃店展示最新女錶。（圖／記者陳雅韻攝）

Hebe與Selina、Ella感情好眾所皆知，問及是否曾送兩人CITIZEN腕錶，她很保護姊妹，表示：「除非品牌請他們代言，否則我不會說。」但她透露品牌對家都很關照，媽媽每回收到新錶都笑得合不攏嘴。

▲Hebe佩戴的EC1164-53Y櫻花粉紅金色光動能錶，29,900元。

今她所戴的錶款為鈦金屬打造的櫻花粉紅金色EC1164-53Y光動能錶，設計巧思藏於細節中，24個城市時區面板上有隱藏文字BLOOM分布其中，象徵女性如花朵般隨時綻放，東京時區上方則有櫻花花瓣的愛心點綴；另一主打款是亞洲限定EO1195-51A光動能錶，雙色且中性的設計，滿足喜愛俐落風格的女性。

▲亞洲限定款EO1195-51A光動能錶，16,800元。