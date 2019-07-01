存錢計畫總是破功的你　建議放棄5種不必要的生活開支

▲即使存錢也不會犧牲生活品質。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

在低薪工時長的台灣職場，許多人每個月都卡得緊緊的，但基於日後可能的跳槽空窗期，儲蓄也是必要的計畫選項，或許你的開支壓力並非你想的這麼大，5種可以放棄的消費習慣，即便不做也不會為讓生活品質降低，快從這些改變開啟你的理財習慣。

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▲從不經意的節省開支開始。

外賣咖啡

咖啡確實是許多人的職場必需品，但以現實面來說，它單價確實不低，即便你已經選擇了外帶平價的店家，單杯的售價仍然逼近50元左右，說實話自己煮咖啡更加省錢，且大部分的咖啡都是在「喝態度」，相信自己不用咖啡加持你也能很時尚。

▲自己沖咖啡更省錢。（圖／unsplash）

保養品

很多女孩會有「囤貨」的習慣，當然指的不是百貨周年慶那種「有計畫性」的採買，而是同事用了一條護手霜，你覺得好用就馬上去掃貨，或許你覺得買2條囤起來遲早會用完，但多數的狀況是你還沒用到第2條，你就愛上了別的香味，秉持著用完再買的原則，你的空間跟錢包都會更輕鬆。

▲理解自己的行為模式再做購買。（圖／PAKUTASO）

只能穿1年或1季的衣服

時尚的變動總是相當迷人，不是嗎？想要追隨潮流，當季的單品請保持在5款單品以下，以畫龍點睛的心態面對，因為在下一季，你可能會用全新的態度面對它，試著搭配現有衣櫥的單品，絕對會有新的火花。

▲找出自己適合的風格，不盲目追求時尚。

小黃或UBER

縮短交通時間聽起來相當迷人，但若在不趕時間的狀況下，盡量搭乘大眾捷運也有很多好處，不但多走一點路來維持好的體態，且對於環境也有些許貢獻。

▲多搭大眾運輸工具，對身體也有好處。

在餐廳飲酒

有時生活就需要點酒精點綴，但餐廳內的酒水通常所費不貲，建議減低去餐廳點酒的次數，並以在家中小酌一番取代，只要買一些起司與下酒菜，也能有一個豐富靜謐的飲酒時光。

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》