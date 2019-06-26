阿嬤骨折！醫院回「你太老」拒絕治療　她轉急診等4小時才看到

▲哈爾伯特沒想過，年紀太大會使她看不到診。（示意圖／達志影像）



國際中心／綜合報導

英國83歲女子哈爾伯特（Susan Halbert）4月在家摔倒，右手臂兩處骨折，當時她前往格拉斯哥的新維多利亞醫院（New Victoria Hospital），櫃檯人員卻說她年紀太大，超過65歲，因此醫師無法替她治療。她至今仍感到震驚，「我們都是人，無論是1或101歲，都該得到同樣的治療，而不是像次等公民。」

《每日郵報》報導，哈爾伯特4月在家門外跌倒，手臂骨折，當時她打給醫護人員並前往新維多利亞醫院；怎料相關人員認為她已超過65歲，醫師不會檢查她的狀況。她接著被帶到伊莉莎白女王大學醫院的急診室，等待4小時後，醫師才用骨折用夾板處理傷勢。

哈爾伯特至今仍感到困惑，「我從沒經歷過這種事情。」她形容護理人員都很可愛，很快趕到現場並提供協助，然而，她抵達第一所醫院後，接待人員卻告訴她，礙於年紀關係她無法看診。

哈爾伯特說，護理人員跟她一樣震驚，從沒聽過有人因為太老而無法接受治療，她只好被送到另一家醫院，等待4小時終於看到診，接著又花兩小時在處理傷口。

據了解，新維多利亞醫院擁有治療輕傷的團隊。事件引發譁然後，衛生委員會已向哈爾伯特致歉，也說明輕傷中心的患者並沒有年齡限制，不過仍無法治療更嚴重的症狀，像是複雜的骨折就必須接受進一步治療，「如果她能聯繫我們，我們很樂意與她進行更詳盡的討論。」