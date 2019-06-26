右耳爆痛2天「夾出活跳跳壁虎」！正妹醫發現耳內彎曲小腳…萬人起雞母皮

▲泰國醫師瓦蘭雅分享離奇經歷。（圖／翻攝自Varanya Nganthavee臉書）

國際中心／綜合報導

泰國醫師瓦蘭雅（Varanya Nganthavee）本周在臉書上分享一件印象深刻的案例。根據她的說法，一名病患右耳劇烈疼痛2天，經過耳鏡檢查後，發現有隻彎曲的小腳卡在裡面，最終夾出一隻活生生的「斷尾壁虎」。

根據瓦蘭雅的說法，當時手邊沒有適當的儀器和設備，因此轉向耳鼻喉科部門請求支援，讓病患接受麻醉，並且把頭傾斜一邊，接下來才把壁虎夾出來。治療過程一切順利，病患領藥後也平安回家，但眼前狀況讓她驚呼，「這麼大隻的壁虎，怎麼會跑進小小的耳朵裡？」

經病患同意後，瓦蘭雅把故事分享出去，立刻引起網友熱議。面對許多人關心的「斷掉尾巴遺留在耳朵」疑問，她更新貼文提到，病患回家後還是覺得耳朵怪怪的，幸好回診檢查並無發現異物，應該是牠爬進病患耳朵前，壁虎的尾巴就已經斷掉。這則貼文目前已累積2.3萬讚和1.4萬次分享，網友們紛紛留言回應，「我狂起雞皮疙瘩」、「為什麼壁虎會跑進去呀」、「還好有取出來……」。

