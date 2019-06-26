穆勒接美眾院傳票！　同意7月赴國會作證談通俄門

▲ 穆勒曾表示不想赴國會作證。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）先前主導長達22個月的通俄門調查行動，根據眾議院司法及情報委員會25日的最新說法，穆勒在接獲傳喚後，已同意於7月17日針對此事前往眾議院作證。

綜合CNN等美媒報導，司法委員會和情報委員會17日當天將分別對穆勒問話，在公開的聽證會結束後，司法委員會將在非公開的狀態下對穆勒團隊工作人員問話。

「美國人民要求直接從特別檢察官口中聽到調查相關內容」，眾議院司法委員會主席傑瑞納德勒（Jerry Nadler）及情報委員會主席亞當希夫（Adam Schiff）發出的聯合聲明，「我們將與你們展開合作，解決維護相關工作完整性的合理要求，但仍期盼（穆勒）能如期出席我們的委員會。」

事實上，自從穆勒3月宣告通俄門調查結束後，民主黨人一直在討論讓穆勒出庭作證一事，而如今發出傳票的日期遠比傑瑞納德勒當初所提的日期晚了一個多月。

對此，穆勒曾於上月公開發表談話，提及民主黨人正準備對他發出傳票，但他強調，他不希望針對通俄調查進行公開作證，因為他所說的內容並不會超出長達448頁調查報告的範圍。

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