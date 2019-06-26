全美首例！舊金山全面禁售電子菸　預計明年上路

▲電子菸。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國舊金山市議會25日投票通過全面禁止販售電子菸的法案，並將於市長簽署後7個月生效，屆時實體店面不得販賣加熱尼古丁的電子霧化器（VAPE），線上通路也不能將商品寄送到舊金山，成為全美第1個禁止電子菸的城市。美國最暢銷電子菸公司JUUL發言人鄺泰德（Ted Kwong）表示，此舉抹煞癮君子選擇更健康的替代方案，也沒辦法真正解決未成年孩童取得、使用成癮物質的問題。

綜合外媒報導，美國近年香菸銷售逐年下滑，標榜對人體危害較小、口味多元的電子菸成為新選擇，尤其年輕族群使用率最高。JUUL上個月宣布本年第一季營收高達5.28億美元，就連知名品牌萬寶路（Marlboro）也轉換跑道，買下JUUL 35％的股份。

只不過，美國疾病控制與預防中心研究顯示，2018年國高中生使用菸草製品的比例上升到36％，與電子菸的普及有很大關聯，這讓加州大學舊金山分校教授格蘭茨（Stanton Glantz）也表態支持管制法案，「電子菸一樣會提高心臟病、中風與肺部病變的風險，卻讓防治孩童成癮的努力大大倒退。」

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▲全美最大電子菸製造商JUUL的總公司就在舊金山。（圖／達志影像／美聯社）

JUUL和美國電子霧化器協會（The American Vaping Association）認為，在法案通過後，癮君子可能重拾致命風險更高的香菸，並且已經收集相當數量的連署書，希望獲得議會重視。此外，法案通過後也引起不少質疑聲浪，直指舊金山政府准許菸草製品與娛樂用大麻，卻禁止電子菸，似乎具有針對性。

當地檢察官埃雷拉（Herrera）接受《彭博社》訪問時表示，電子菸上市前並沒有取得審核認證，因此禁止販售相當合理，美國食品藥品監督管理局已將期限推至2022年，屆時製造商提交相關證明，就可以繼續販賣，「電子菸的普及讓年輕族群尼古丁上癮比例急遽升高，地方政府決定介入，只是試圖保護我們的孩子。」